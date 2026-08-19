SociedadActualidad

Números de Oro alcanza un pozo de $17.500.000 este viernes
NUMEROS DE ORO
NUMEROS DE ORO
19 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • LA GACETA pondrá en juego este viernes en Tucumán un pozo acumulado de $17.500.000 en una nueva edición de su tradicional entretenimiento Números de Oro.
  • La tarjeta se entrega con el diario. Los usuarios de Tarjeta Sol pueden duplicar su premio y se sortean órdenes de compra por $350.000 en comercios locales.
  • El sorteo semanal renueva la expectativa de miles de lectores tucumanos y fomenta la actividad comercial provincial mediante sus beneficios adicionales.
Resumen generado con IA

La ilusión vuelve a renovarse entre los tucumanos con una nueva edición de Números de Oro, el clásico entretenimiento de LA GACETA que cada semana entrega importantes premios en efectivo. Este viernes, los participantes tendrán una nueva oportunidad de ganar un pozo de $17.500.000, una cifra que vuelve a elevar la expectativa de miles de lectores en toda la provincia.

Cada viernes, quienes reciben su tarjeta junto al diario esperan con entusiasmo el sorteo, con la esperanza de convertirse en los próximos ganadores. A lo largo de los años, Números de Oro se transformó en una verdadera tradición para muchas familias tucumanas, combinando diversión, emoción y la posibilidad de llevarse un importante premio.

Además, los usuarios de Tarjeta Sol cuentan con un beneficio exclusivo: pueden retirar sus tarjetas selladas de 17:30 a 20:30 en la sede de La Rioja 265 y, si resultan ganadores, duplican automáticamente el monto del premio, incrementando aún más las posibilidades de celebrar.

También continúa vigente el sorteo de los Números de la Suerte, que entrega órdenes de compra por $350.000 para utilizar en reconocidos comercios de Tucumán, como Zeramiko, Castillo, Hiper Colchonerías Yubrin y Sportsman.

Temas TucumánNúmeros de Oro de LA GACETAClub LA GACETALA GACETA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño
1

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”
2

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo
3

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves
5

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Ranking notas premium
Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex cajero que captaba jugadores
1

Transferencias, saldos y menores de edad: así funciona una red de apuestas clandestinas, según un ex "cajero" que captaba jugadores

El inquietante señor Cerimedo
2

El inquietante señor Cerimedo

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach
3

Se cambiaba entre cañaverales, trabajaba en un ingenio y fue el primer Puma tucumano: la historia de Julio Bach

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio
4

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas
5

UNT: el oficialismo podría competir con dos fórmulas

Más Noticias
La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

El Niño se fortalece: cuánto podría llover en Argentina durante la primavera y el verano

El Niño se fortalece: cuánto podría llover en Argentina durante la primavera y el verano

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Feriado del 12 de octubre: qué día cae y cómo será el próximo fin de semana largo

Feriado del 12 de octubre: qué día cae y cómo será el próximo fin de semana largo

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que deberán tener paciencia y pensar antes de tomar decisiones, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

Arte y memoria para revivir la historia azucarera en Lastenia

Comentarios