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Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano: la picante indirecta que después borró

La modelo publicó una foto junto al sindicalista durante unas vacaciones en Disneyland París y respondió con ironía a las versiones sobre su relación. Moyano continúa bajo investigación por un confuso episodio ocurrido a comienzos de agosto.

Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano
Candela Arizaga reapareció en redes y se mostró junto a Facundo Moyano
Hace 9 Hs

Resumen para apurados

  • Candela Arizaga publicó en redes una foto con Facundo Moyano e indirectas sobre su relación, en medio de la causa judicial que investiga al dirigente.
  • El sindicalista afronta una investigación por presunta privación de la libertad y lesiones leves en contexto de violencia de género, con restricción perimetral desde agosto.
  • La fiscalía porteña avanza con testimonios clave para esclarecer los hechos, mientras la causa continúa en etapa de instrucción sin una resolución definitiva sobre Moyano.
Resumen generado con IA

Candela Arizaga volvió a aparecer en redes sociales y sorprendió al publicar una fotografía junto a Facundo Moyano, en medio de la investigación judicial que involucra al sindicalista por un episodio ocurrido días atrás.

La modelo había mantenido un perfil bajo desde que se conoció el caso, pero este martes decidió responder a algunas de las versiones que comenzaron a circular sobre su vida privada. Para hacerlo, compartió primero una serie de historias y luego publicó una antigua fotografía junto a Moyano durante un viaje a Disneyland París.

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La aparición virtual de la pareja se produjo mientras la causa continúa abierta y avanza con nuevas declaraciones.

La respuesta de Candela Arizaga en redes

Arizaga reaccionó a una publicación en la que se repasaban los viajes que realizó durante los últimos dos años. El informe señalaba distintos destinos internacionales y hacía referencia a las personas que la habían acompañado.

La modelo respondió con ironía y aclaró que los viajes fueron realizados junto a su expareja, su actual pareja y familiares.

“Todos los viajes fueron con mi ex, mi pareja y dos en familia que fueron mis mayores sueños cumplidos. Ni idea, no tengo la culpa que elijan mal a sus novios”, escribió.

Después agregó otra aclaración, también en tono irónico, por la información que consideraba incompleta:

“¡Encima se olvidaron de poner un par de viajes más! JAJAJA”.

Pero la publicación que más llamó la atención fue la siguiente.

La foto de Candela Arizaga y Facundo Moyano en Disneyland París


En otra de sus historias, Arizaga compartió una fotografía en la que aparece abrazada a Facundo Moyano en Disneyland París, durante una de las vacaciones que realizaron juntos.

La modelo acompañó la imagen con un mensaje dirigido, aparentemente, a quienes difundieron versiones sobre la relación:

“Y acá porque no quiero que me escondan más y de paso ‘sus otras novias’ lo vean (humor)”.

La historia fue eliminada posteriormente de sus redes sociales.

La publicación volvió a instalar el vínculo entre Arizaga y Moyano en medio de la causa judicial y de la restricción que pesa sobre el sindicalista.

Qué pasa con la causa contra Facundo Moyano

Mientras tanto, la Justicia continúa investigando el episodio que involucró a la pareja.

Moyano está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de ilegitimación de la libertad y lesiones leves, en un contexto de violencia de género, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Este martes está previsto que declaren dos policías que acompañaron a Candela Arizaga durante el episodio, ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires.

La investigación busca determinar qué ocurrió durante el hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hace cuánto no se ven Candela Arizaga y Facundo Moyano

Arizaga y Moyano no mantienen encuentros personales desde el 4 de agosto, cuando se estableció una restricción perimetral para el sindicalista en el marco de la investigación.

Pese a esa medida judicial, ambos expresaron públicamente su intención de volver a encontrarse.

La fotografía publicada por Arizaga, aunque corresponde a un viaje anterior, volvió a mostrar la cercanía que mantenían antes del episodio que derivó en la intervención de la Justicia.

Por ahora, la causa continúa en etapa de investigación y no existe una resolución judicial que determine la responsabilidad de Moyano por los hechos denunciados.

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