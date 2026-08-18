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“Liderazgo, fortaleza y jerarquía”: Simeone habló del Cuti Romero y explicó qué espera de él

El DT de Atlético de Madrid elogió al defensor argentino, recientemente incorporado desde Tottenham, y remarcó su compromiso y personalidad.

UN PUNTAL. Simeone considera que Cuti Romero será una pieza crucial en la estructura del nuevo Atlético de Madrid.
UN PUNTAL. Simeone considera que "Cuti" Romero será una pieza crucial en la estructura del nuevo Atlético de Madrid.
Hace 10 Hs

Resumen para apurados

  • Antes del debut en La Liga, Diego Simeone elogió a Cristian Romero en Madrid y destacó que aportará liderazgo y jerarquía a la defensa del Atlético.
  • El defensor campeón del mundo llegó desde Tottenham para sumar intensidad y agresividad, valores históricos del estilo competitivo del DT argentino.
  • Se espera que el Cuti sea una pieza clave para consolidar la zaga rojiblanca y construya un fuerte sentido de pertenencia en la nueva temporada.
Resumen generado con IA

Cristian Romero comienza una nueva etapa de su carrera y Diego Simeone ya dejó en claro qué espera encontrar en él. En la previa del debut de Atlético de Madrid en La Liga, el entrenador se refirió a la incorporación de "Cuti" y destacó especialmente algunas características que exceden lo estrictamente futbolístico.

“Aportará liderazgo, fortaleza, jerarquía y compromiso”, enumeró el entrenador al analizar la llegada del marcador central.

Pero hubo otra palabra utilizada por Simeone que posiblemente explique todavía mejor por qué Atlético decidió apostar por Romero: pertenencia.

El DT considera que el defensor reúne características compatibles con la identidad competitiva que pretende sostener en el conjunto “Colchonero”. “Pertenencia seguro con el tiempo. Tiene los valores que se identifican con el Atlético. Viene para ayudarnos”, aseguró.

"Cuti" Romero, una nueva pieza para Simeone

La llegada del campeón del mundo le agrega jerarquía internacional a una defensa que tendrá nuevos desafíos durante la temporada. Romero desembarca en Madrid con experiencia en la Premier League, recorrido en competencias europeas y un lugar consolidado dentro de la selección argentina.

Su perfil también parece ajustarse a varias de las características que históricamente valoró Simeone para sus equipos: intensidad en los duelos, agresividad para defender, personalidad y capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

El entrenador, sin embargo, remarcó que la identificación con el club se irá construyendo con el paso del tiempo. De allí su referencia a la “pertenencia”, un concepto que ocupa un lugar importante dentro de la cultura que Simeone desarrolló durante su extensa etapa al frente del "Aleti".

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