Los trabajos simbólicos de Marcela Chichizola, en la Bienal de Venecia

- El futuro nacimiento del Museo de Arte de Tucumán (MAT) propiciado por la gestión privada, pondrá a Tucumán como un centro de referencia a escala regional, profesionalizará la exhibición de arte contemporáneo local y buscará retener los artistas que históricamente migraban por falta de espacios de validación y mercado en la provincia. Contemporáneamente la realización de ArTuc 2026, la primera feria de arte contemporáneo de la provincia, buscó incentivar al sector empresarial e industrial a invertir en arte, marcando un momento histórico para la promoción de lo tucumano. Sin embargo, creo que las grandes ferias de arte en la Argentina no solamente tendrían que promocionar galerías, sino dar igual oportunidad a artistas que puedan competir por los espacios, sin necesidad de depender de los galeristas. Siempre, por supuesto, pasando por el tamiz de una curaduría seria y especializada. A pesar de la gran cantidad de talento, también opino que uno de los principales obstáculos es la escasez de coleccionistas y compradores internos. A nivel de la revalorización de los museos estoy convencida que tenemos una cuenta muy pendiente. Somos poseedores de verdaderos tesoros históricos y lugares de patrimonio nacional muy mal mantenidos y desconocidos para el público local y para el turismo. Los gobiernos de turno tendrían que destinar la ayuda económica necesaria para que se transformen en un activo económico y cultural estratégico.