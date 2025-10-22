Marcela Chichizola: “El arte es clave para que un pueblo crezca sano”

- Mi obra es el resultado de la experimentación, el juego, la curiosidad constante. Me aburro fácilmente, lo que constituye mi karma y mi bendición. En mis trabajos se ve mucho de muñequería de personajes que rayan en el grotesco, de juego con figuritas y collage. La tecnología es el nuevo mundo mágico que estoy también probando. Me descubro interactuando con mis obras, que me interpelan y develan la Marcela más auténtica. Los soportes convencionales me son insuficientes. Investigo permanentemente nuevas técnicas y siento que el tiempo es poco y el mundo es muy vasto, es un mar de novedades. Mi obra es, en fin, el fruto del asombro y de la experiencia.