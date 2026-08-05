LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA transmite 'Conexión Play' de lunes a viernes en Tucumán, un informativo conducido por Baigorrí, Servetto y Monti para ofrecer noticias y análisis en vivo.
  • El magazine se emite de 9 a 12 por CCC, Flow y plataformas web. El ciclo integra la grilla multiplataforma del medio, buscando un periodismo dinámico e interactivo.
  • Esta apuesta consolida la presencia de LA GACETA en el ecosistema audiovisual del norte argentino, buscando fidelizar nuevas audiencias digitales con contenidos propios.
Resumen generado con IA

“Conexión Play” es uno de los informativos de LG Play que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y en las plataformas de LA GACETA.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le da continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
2

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
3

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
4

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina
5

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
2

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
3

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

La tormenta perfecta de los delitos económicos
4

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Una conversación que lleva 114 años
5

Una conversación que lleva 114 años

Más Noticias
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Ludopatía desde el celular: “El Mundial fue una puerta de entrada a las apuestas”

Ludopatía desde el celular: “El Mundial fue una puerta de entrada a las apuestas”

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Comentarios