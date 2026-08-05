Guillermo Francos visitará Tucumán para hablar de política, economía y liderazgo en Voces Emergentes

El ex jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, visitará Tucumán para participar de la 9° edición de Voces Emergentes, el programa de formación de liderazgo de la Fundación Federalismo y Libertad. La jornada se realizará este jueves a las 19 en el Hotel Garden Inn Tucumán.
Según informó la institución, la actividad será abierta al público, gratuita y con inscripción previa, y constituirá una oportunidad para escuchar a Francos y conocer su visión sobre la actualidad política, económica e institucional del país.
El programa Voces Emergentes reunió a presidentes, ex presidentes y destacados referentes en política, economía, periodismo y el ámbito académico a lo largo de sus ediciones.
La Fundación Federalismo y Libertad busca promover el debate de ideas, fortalecer el liderazgo democrático y generar espacios de encuentro entre referentes nacionales y la comunidad tucumana.