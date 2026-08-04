Seguridad

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: una insólita maniobra salvó al conductor

El vehículo quedó detenido sobre las vías cuando avanzaba la formación.

Un tren de carga arrolló un auto en Córdoba: una insólita maniobra salvó al conductor
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Un tren de carga embistió a un auto varado en Córdoba este martes de madrugada. No hubo heridos gracias a que el conductor retrocedió a tiempo para evitar un impacto directo.
  • El hecho ocurrió en barrio Talleres Este. El vehículo quedó frenado en las vías y, al ver la formación avanzar, el hombre dio marcha atrás unos centímetros, sufriendo solo daños.
  • La maniobra evitó una tragedia fatal. La Policía de Córdoba mantiene una investigación abierta para precisar las fallas o motivos que dejaron al coche atrapado sobre el paso.
Resumen generado con IA

Un tren de carga que atraviesa la ciudad de Córdoba embistió durante la madrugada de este martes a un automóvil que quedó detenido sobre las vías de un paso ferroviario. El hecho ocurrió en el cruce de avenida Las Malvinas y bulevar Eduardo Bulnes, en el barrio Talleres Este de la capital provincial.

De acuerdo con la información oficial de la Policía de Córdoba, las causas del accidente todavía son materia de investigación.

Las imágenes registradas en el lugar permiten reconstruir la secuencia. El conductor del automóvil intentó atravesar el paso ferroviario, pero el vehículo quedó detenido a mitad de las vías cuando la formación ya se encontraba avanzando.

Ante esa situación, el hombre realizó una maniobra para intentar despejar el paso: retrocedió unos centímetros con el automóvil. Sin embargo, no consiguió retirar el vehículo por completo de las vías.

Pocos segundos después, el tren impactó contra la parte delantera del auto.

La maniobra que evitó que el accidente fuera más grave

Aunque el automóvil sufrió daños materiales de consideración, la pequeña maniobra que realizó el conductor antes del impacto habría sido determinante para evitar consecuencias más graves.

El retroceso hizo que el tren impactara con el costado de la formación sobre la trompa del vehículo. De haber quedado más adelante, el automóvil podría haber sido arrollado directamente por el tren.

Fuentes policiales confirmaron que ninguna persona resultó herida como consecuencia del choque. Los daños registrados fueron únicamente materiales.

La investigación permanece abierta y busca determinar cuáles fueron las circunstancias que llevaron al conductor a quedar atrapado sobre las vías mientras se aproximaba la formación.

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