Elías de Pérez reclamó explicaciones por el accidente que sufrió un niño al caer en una boca de tormenta

Asimismo, Elías de Pérez solicitó al presidente de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte de la Legislatura que convoque al presidente de la SAT, Marcelo Caponio, a una reunión informativa para que brinde explicaciones sobre el estado general de la infraestructura sanitaria, los planes de mantenimiento, las inversiones previstas y los mecanismos de prevención implementados por la empresa.