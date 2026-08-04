Quién es Federico Serpa, el goleador del Mundial Juvenil convocado a Argentina XV
El apertura mendocino fue el máximo anotador del Mundial Juvenil de Georgia con 63 puntos y ahora dará un nuevo salto en su carrera. Álvaro Galindo lo convocó para el amistoso que Argentina XV disputará frente a Estados Unidos en Miami.
Resumen para apurados
- El apertura Federico Serpa fue convocado a Argentina XV para enfrentar a EE. UU. el 15 de agosto en Miami, tras ser goleador del Mundial Juvenil en Georgia.
- Formado en Los Tordos de Mendoza, Serpa anotó 63 puntos con Los Pumitas. Su citación responde al plan de la UAR para promover talentos juveniles al alto rendimiento.
- El cruce ante EE. UU. y el próximo Américas Rugby Championship permitirán acelerar su desarrollo deportivo con miras a una futura citación a Los Pumas.
Federico Serpa atraviesa el mejor momento de su corta carrera. Después de convertirse en el máximo goleador del Mundial Juvenil disputado en Georgia, el apertura mendocino recibió una de las noticias más importantes de su trayectoria: fue convocado por Álvaro Galindo para integrar el plantel de Argentina XV que enfrentará a Estados Unidos el próximo 15 de agosto en Miami.
La citación representa un nuevo reconocimiento para uno de los jugadores que más se destacó con Los Pumitas durante la Copa del Mundo. Su eficacia frente a los postes y su capacidad para conducir al equipo lo transformaron en una de las grandes figuras del certamen y en una de las principales promesas del rugby argentino.
El amistoso frente al conjunto estadounidense será el primer desafío del segundo seleccionado nacional en la temporada. Antes del viaje, el plantel realizará una concentración en Casa Pumas entre el 6 y el 9 de agosto para luego trasladarse a Estados Unidos.
Del Mundial Juvenil a un nuevo desafío
Serpa se formó en Los Tordos de Mendoza y dio un salto importante durante el Mundial Juvenil. Allí terminó como el máximo anotador del torneo con 63 puntos, una cifra que reflejó su precisión con el pie y su protagonismo en cada uno de los partidos disputados por el seleccionado argentino.
Su rendimiento fue determinante para que Los Pumitas volvieran a ser competitivos en la escena internacional y también le abrió las puertas de una nueva etapa dentro de la estructura de la Unión Argentina de Rugby.
Ahora tendrá la oportunidad de compartir plantel con jugadores que llegan desde el Súper Rugby Américas y que cuentan con experiencia en el alto rendimiento. Esa competencia interna será uno de los principales desafíos para el mendocino, que buscará ganarse un lugar en el equipo dirigido por Galindo.
La convocatoria también forma parte del proceso de renovación que lleva adelante la UAR. Varios integrantes del plantel juvenil comenzaron a dar el salto hacia Argentina XV con el objetivo de acelerar su desarrollo y acercarse, en el mediano plazo, al seleccionado mayor.
Después del compromiso frente a Estados Unidos, Argentina XV continuará su calendario con el Américas Rugby Championship, torneo en el que enfrentará a Chile XV, Paraguay y Uruguay XV entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre.
Para Serpa, el desafío recién comienza. Tras conquistar el reconocimiento como goleador del Mundial Juvenil, el apertura tendrá la posibilidad de demostrar que también está preparado para competir en un nivel superior y seguir alimentando el sueño de llegar, algún día, a Los Pumas.