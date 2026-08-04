Lionel Messi vuelve a ser titular: Inter Miami inicia su camino en la Leagues Cup
Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección, el capitán regresó a Estados Unidos y podría ser titular este miércoles frente a Atlético San Luis. Inter Miami buscará comenzar con una victoria el torneo que ya conquistó en 2023.
Resumen para apurados
- Lionel Messi volverá a ser titular este miércoles con el Inter Miami ante Atlético San Luis en Estados Unidos, para iniciar su camino en la Leagues Cup.
- El astro argentino regresa tras disputar la final del Mundial 2026 y descansar en Rosario. Sumó sus primeros minutos la fecha pasada en el empate ante Columbus Crew.
- El club de la MLS busca repetir el título obtenido en 2023 y clasificar a la Concachampions, en un torneo que incluye exigentes cruces ante Monterrey y León.
Después de unas semanas marcadas por el Mundial de 2026, Lionel Messi vuelve a enfocarse en los objetivos de Inter Miami. El capitán argentino dejó atrás el descanso que disfrutó en Rosario tras la final disputada frente a España y ya se encuentra plenamente integrado al plantel dirigido por Guillermo Hoyos, que este miércoles iniciará un nuevo desafío internacional.
El equipo estadounidense debutará en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis, desde las 20.30, en un certamen que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX y que representa uno de los grandes objetivos del semestre. Todo indica que Messi volverá a ser titular luego de sumar minutos el pasado fin de semana en el empate 2-2 frente a Columbus Crew por la Major League Soccer.
El rosarino ingresó a los 53 minutos de ese encuentro y dejó buenas sensaciones. Apenas pisó la cancha generó una clara ocasión de gol y mostró que llega en buenas condiciones físicas después de la exigencia que significó la Copa del Mundo.
Inter Miami busca repetir la historia de 2023
La Leagues Cup tiene un significado especial para Messi e Inter Miami. En 2023, el argentino lideró al equipo hacia la conquista del primer título de su historia y ahora intentará volver a ser protagonista en un torneo que entrega, además del trofeo, tres plazas para la próxima edición de la Concachampions.
El estreno será frente a Atlético San Luis, aunque el calendario también incluirá duelos de alta exigencia ante Monterrey, el sábado 8 de agosto, y León, el miércoles 12. El formato obliga a terminar entre los cuatro mejores equipos de la MLS en una tabla conjunta con los clubes mexicanos para acceder a la fase de eliminación directa.
En la previa del encuentro, el entrenador del conjunto mexicano, Diego Mejía, dejó en claro el respeto que genera el capitán argentino. El DT reconoció que no existe una fórmula infalible para neutralizar a Messi y sostuvo que tanto defender muy cerca del área como salir a presionarlo implica riesgos.
Aun así, aseguró que Atlético San Luis no modificará su identidad futbolística. Según explicó, su equipo intentará ser protagonista y administrar correctamente las transiciones defensivas para evitar que Inter Miami encuentre espacios para lastimar.
Con casi una semana completa de entrenamientos junto al plantel, Messi aparece como la principal carta de un Inter Miami que buscará comenzar la Leagues Cup con el pie derecho. Después de quedarse a las puertas del bicampeonato mundial con la Selección Argentina, el capitán inicia una nueva etapa con el objetivo de volver a levantar un título en Estados Unidos.