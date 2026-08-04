Lionel Messi vuelve a ser titular: Inter Miami inicia su camino en la Leagues Cup

El equipo estadounidense debutará en la Leagues Cup frente a Atlético San Luis, desde las 20.30, en un certamen que reúne a clubes de la MLS y la Liga MX y que representa uno de los grandes objetivos del semestre. Todo indica que Messi volverá a ser titular luego de sumar minutos el pasado fin de semana en el empate 2-2 frente a Columbus Crew por la Major League Soccer.