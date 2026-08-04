Franco Colapinto fue elegido entre los 10 mejores pilotos de la temporada de Fórmula 1

El reconocimiento también estuvo acompañado por un mensaje que alimenta las expectativas del piloto argentino de cara al futuro. "Seis carreras sumando puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Pierre Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Equipos. Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas", destacó la Fórmula 1.