Franco Colapinto fue elegido entre los 10 mejores pilotos de la temporada de Fórmula 1
El argentino integra el Top 10 del Power Rankings oficial de la Fórmula 1 tras la primera mitad del campeonato. La categoría destacó su regularidad con Alpine y aseguró que su nivel fortalece las chances de continuar en la máxima en 2027.
Resumen para apurados
- Franco Colapinto ingresó al Top 10 del Power Rankings oficial de la Fórmula 1 tras la primera mitad de temporada por su destacada regularidad con la escudería Alpine.
- Un panel evalúa el desempeño individual del piloto sin medir el auto. El argentino aportó 19 puntos a Alpine, logrando su mejor resultado con un sexto puesto en Canadá.
- Este reconocimiento consolida a Colapinto en Alpine y fortalece sus chances de asegurar la permanencia en la máxima categoría del automovilismo para las próximas temporadas.
Franco Colapinto sigue sumando motivos para ilusionarse con un futuro prolongado en la Fórmula 1. Después de consolidarse como uno de los pilotos más regulares de Alpine, el argentino recibió un nuevo reconocimiento: fue incluido entre los 10 mejores corredores de la primera mitad de la temporada, de acuerdo con el tradicional Power Rankings elaborado por la propia categoría.
El piloto de Pilar comparte el décimo puesto con el francés Isack Hadjar, ambos con un promedio de siete puntos. El ranking es confeccionado por un panel de cinco especialistas que evalúa el rendimiento individual de cada piloto en cada Gran Premio, sin considerar el potencial del auto que conduce. Tras cada carrera, las calificaciones se promedian para establecer la clasificación general.
La presencia de Colapinto en ese selecto grupo representa un respaldo al crecimiento que mostró desde su llegada a Alpine y refleja el impacto que tuvo en su primera temporada completa dentro de la máxima categoría del automovilismo.
La regularidad, su principal fortaleza
La propia Fórmula 1 destacó que la consistencia fue el aspecto que más evolucionó en el argentino a lo largo del campeonato. "Hablando de consistencia, este es un aspecto en el que Franco Colapinto ha mejorado notablemente durante su primera temporada completa en la F1 con Alpine", señalaron desde la organización.
Ese crecimiento quedó reflejado en los resultados. Su mejor actuación llegó con el sexto puesto obtenido en el Gran Premio de Canadá, mientras que también finalizó séptimo en Miami. Además, logró sumar puntos con un noveno lugar en Gran Bretaña y dos décimos puestos en China y Bélgica.
En total, Colapinto acumula 19 unidades en el campeonato de pilotos, un aporte que resultó clave para que Alpine se mantenga en la pelea por la zona media de la tabla de constructores. Actualmente, la escudería francesa ocupa el sexto puesto, una posición que supera las expectativas que existían al comienzo de la temporada.
El reconocimiento también estuvo acompañado por un mensaje que alimenta las expectativas del piloto argentino de cara al futuro. "Seis carreras sumando puntos al total de Alpine, junto con los de su compañero Pierre Gasly, lo que les permite ocupar un respetable sexto lugar en el Campeonato de Equipos. Si Colapinto mantiene este nivel y le exige más a Gasly, sus posibilidades de permanecer en el equipo una temporada más no se verán perjudicadas", destacó la Fórmula 1.
La inclusión en el Top 10 del Power Rankings confirma que Colapinto ya no es visto únicamente como una apuesta a futuro. Su rendimiento comenzó a transformarlo en una pieza importante dentro de Alpine y en uno de los pilotos que más evolucionaron durante la primera parte de la temporada. Con varias carreras todavía por delante, el argentino buscará sostener ese nivel para consolidar definitivamente su lugar en la Fórmula 1.