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Hoy, en “Panorama Tucumano”: entrevista a Débora Blanca, psicóloga especializada en ludopatía

El programa puede verse desde las 20.30 en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
PANORAMA TUCUMANO. Federico van Mameren, conductor del espacio.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La psicóloga Débora Blanca será entrevistada hoy a las 20:30 en Panorama Tucumano por Federico van Mameren para abordar los riesgos de las apuestas digitales en jóvenes.
  • Con 20 años de experiencia clínica, Blanca analizará la ludopatía digital. El programa de LA GACETA incluirá además un editorial político y análisis de la agenda semanal.
  • La emisión busca alertar sobre el avance de las adicciones virtuales en menores y fomentar el debate social sobre las medidas necesarias para proteger a las nuevas generaciones.
Resumen generado con IA

La psicóloga Débora Blanca, oradora TEDx y autora de cinco libros sobre adicciones digitales, será entrevistada esta noche en "Panorama Tucumano", el programa insignia de LA GACETA Play conducido por Federico van Mameren

Con más de 20 años de experiencia clínica, nos ayuda a encender las alarmas en casa para saber cuáles son los riesgos actuales detrás de las apuestas digitales y cuáles son las discusiones que nos debemos para empezar a cuidar mejor a los chicos”.

Antes, al inicio del programa, Van Mameren pondrá una lupa sobre la situación política local y nacional en su tradicional editorial. Los stickers de la política también estarán presentes con Gabriela Baigorrí.

En el segmento “Punto y Aparte”, un espacio de análisis con periodistas de la redacción,  participará Marcelo Aguaysol, quienes abordarán los temas más resonantes de la semana, con datos, claves e intercambios que buscan abrir el debate sobre la agenda pública.

Es el primer envío que LA GACETA produjo en televisión en 2017 y ha sido protagonista desde entonces. Podés verlo en las plataformas de LA GACETA, en Canal 11 de CCC y en Canal 7 de Flow (Somos Tucumán).

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