La protesta de prácticos paraliza los puertos y condiciona el traslado de granos, incluido desde Tucumán

Idígoras advirtió que, de continuar la medida de fuerza, el impacto llegará rápidamente al campo. "El productor también va a tener problemas para entregar su mercadería, sus granos a puerto porque también hay una capacidad de almacenamiento y ya se va a colapsar. Por lo tanto, toda la cadena de suministro se va a cortar si esto continúa un día más", sostuvo. Ese escenario también compromete el transporte de cereales provenientes de Tucumán y de otras provincias de la región, cuyos envíos tienen como destino las terminales portuarias del Gran Rosario y otros puertos comerciales.