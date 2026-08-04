Federico van Mameren: “El desafío de LA GACETA es sostener todo esto que se ha logrado y seguir creciendo”
Resumen para apurados
- El diario LA GACETA celebró sus 114 años en Tucumán, donde su redactor jefe, Federico van Mameren, destacó la vigencia del medio para sostener su crecimiento periodístico.
- El medio evolucionó del papel a plataformas digitales con más de 4 millones de usuarios mensuales, afrontando la crisis de la industria con rigor y revisión permanente.
- Frente a las transformaciones tecnológicas, el diario busca consolidar su vínculo con la sociedad tucumana, manteniendo valores de curiosidad, excelencia y respeto ético.
LA GACETA cumple este martes 114 años y lo celebra con la mirada puesta en su historia, pero también en los desafíos que plantea el presente del periodismo. En ese marco, el secretario general de Redacción, Federico van Mameren, destacó la vigencia del diario y la transformación de un medio que, desde aquella primera página de papel, amplió su vínculo con los tucumanos a través de múltiples plataformas.
“En los cumpleaños revisamos qué hemos hecho, hacemos un balance, revisamos qué ha quedado atrás y nos entusiasmamos con lo que viene”, expresó van Mameren durante la celebración por el nuevo aniversario de nuestro diario.
El periodista resaltó que hace 114 años el diario comenzó a construir una conversación con la sociedad tucumana a través del papel y que, pese a las profundas transformaciones de la industria de los medios, ese diálogo continúa y se ha expandido.
“Hace 114 años empezamos a charlar, a conversar con la sociedad tucumana a través de una paginita de papel y hoy mantenemos esa conversación muy fuerte a través de todas las plataformas con las que se puede mover un medio de comunicación”, afirmó.
Enumeró, también, parte del alcance actual de LA GACETA: un diario impreso que continúa vigente, un sitio digital que supera los 4.000.000 de usuarios únicos mensuales, alrededor de 600.000 seguidores en Instagram y una fuerte presencia audiovisual a través de YouTube y LA GACETA Play.
Para el secretario general de Redacción, esos números reflejan algo más profundo que una transformación tecnológica. “La conversación que se inició hace 114 años se mantiene, no solo se mantiene, crece”.
En ese sentido, destacó el vínculo que el medio mantiene con su audiencia. “Nos sentimos queridos, nos sentimos valorados por la sociedad que continúa esta conversación, que continúa conversando en estas distintas plataformas y que nos sigue interpelando”.
Los desafíos de hacer periodismo
El aniversario también funciona como una oportunidad para pensar el presente de la profesión. Van Mameren reconoció que el periodismo atraviesa un momento de crisis y que existen numerosas preguntas abiertas sobre su futuro, especialmente en un escenario marcado por la transformación tecnológica, las redes sociales y los nuevos hábitos de consumo de información.
“El periodismo tiene y vive, de alguna manera, una crisis donde hay muchas preguntas abiertas y nosotros tratamos de responderles todos los días a los lectores, pero también a la comunicación que necesita la sociedad tucumana”, explicó.
Frente a ese escenario, definió cuál considera que es uno de los principales desafíos para LA GACETA: “Sostener todo esto que se ha logrado y seguir creciendo”.
Para van Mameren, esa tarea tiene un punto de partida inalterable: hacer periodismo. Recordó que en la redacción existe un cartel con una frase que resume esa premisa: “Hacemos periodismo”. “Y hacer periodismo es preguntarse, curiosear, mantener despiertos los valores de LA GACETA, que son la curiosidad, la excelencia y el respeto. Y detrás de eso, trabajar para comunicar mejor”, sostuvo.
Reconocer los errores para seguir mejorando
El periodista también hizo referencia a una de las responsabilidades centrales de los medios: reconocer y corregir sus errores. “Por supuesto que cometemos errores, por supuesto que hay cosas que nos salen mal. Y a esas cosas que nos salen mal pedimos disculpas, damos explicaciones, como debe hacer un medio de comunicación que hace 114 años se comunica con la sociedad”.
En esa línea, remarcó la importancia de revisar y chequear permanentemente la información como parte de una práctica profesional que busca mejorar de manera constante. “Lo hacemos con mucho orgullo y con mucho profesionalismo y sabemos, de alguna manera, repasar, chequear y repasar las cosas que no nos salen para seguir mejorando”, señaló.
La celebración por los 114 años de LA GACETA incluyó además reconocimientos a periodistas por su trayectoria y a distintos equipos de trabajo que representan valores que forman parte de la identidad del medio, como la excelencia, el respeto, la curiosidad y la integridad.
En el aniversario, van Mameren sintetizó el compromiso que, según dijo, atraviesa a quienes trabajan diariamente en la redacción: “Hacemos periodismo y lo hacemos con mucho orgullo, con mucho profesionalismo”. Y cerró con un deseo que excede la celebración de este martes: “Espero que sean por muchos cientos de 14 años más”.