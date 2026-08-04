Federico van Mameren: “El desafío de LA GACETA es sostener todo esto que se ha logrado y seguir creciendo”

LA GACETA cumple este martes 114 años y lo celebra con la mirada puesta en su historia, pero también en los desafíos que plantea el presente del periodismo. En ese marco, el secretario general de Redacción, Federico van Mameren, destacó la vigencia del diario y la transformación de un medio que, desde aquella primera página de papel, amplió su vínculo con los tucumanos a través de múltiples plataformas.