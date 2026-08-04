La deuda de San Martín está en casa: por qué La Ciudadela dejó de ser un fortín

Hubo un tiempo en el que jugar en La Ciudadela representaba una ventaja determinante para San Martín. Los rivales llegaban a Tucumán sabiendo que sumar un punto podía considerarse un buen negocio. El clima que generaba la hinchada, la presión constante que bajaba desde las tribunas y el buen rendimiento del equipo habían convertido al estadio en uno de los escenarios más difíciles de la categoría. Sin embargo, esa imagen comenzó a desdibujarse durante esta temporada. A falta de 13 fechas para el final de la fase regular, el "Santo" ganó apenas cuatro de los 11 partidos disputados como local, empató cinco y perdió dos. Son 17 puntos sobre 33 posibles, un rendimiento que ayuda a explicar por qué hoy se encuentra fuera de los puestos de Reducido.