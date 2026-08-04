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Cuánto gana un gendarme en agosto de 2026: escala salarial completa con el bono de $50.000

Conocé cuánto percibe cada categoría.

OPERATIVO DE GENDARMERÍA en Tucumán.
OPERATIVO DE GENDARMERÍA en Tucumán.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto de 2026, el Gobierno fijó los salarios de Gendarmería en Argentina sin aumentos básicos, otorgando solo un bono de $50.000 por falta de actualización oficial.
  • Mediante el Decreto 696/2026, los efectivos activos y alumnos cobrarán esta suma fija remunerativa por única vez, sumada a las escalas y suplementos vigentes.
  • A la espera de una nueva recomposición salarial oficial, la fuerza continuará percibir los mismos básicos hasta que el Ejecutivo dicte una nueva resolución.
Resumen generado con IA

El personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) cobrará en agosto de 2026 los mismos salarios básicos que en los meses anteriores, ya que el Gobierno todavía no oficializó una nueva actualización de haberes para la fuerza.

Sin embargo, todos los efectivos en actividad recibirán una suma fija remunerativa de $50.000, establecida mediante el Decreto 696/2026, que se abonará junto con los haberes correspondientes al mes de agosto.

Bono de $50.000 para Gendarmería

El beneficio alcanza al personal con estado militar de gendarme en actividad y también a los alumnos de la fuerza.

La normativa establece que se trata de una suma fija remunerativa y no bonificable, de carácter excepcional y por única vez, que se pagará con los salarios de agosto.

Escala salarial de Gendarmería Nacional en agosto de 2026

Estos son los salarios vigentes para cada jerarquía, a los que se suma el bono extraordinario de $50.000:

Cargo/    Salario

Comandante General: $2.635.216,00

Comandante Mayor: $2.398.955,25

Comandante Principal: $2.153.607,57

Comandante: $1.771.955,58

Segundo Comandante: $1.453.912,27

Primer Alférez: $1.226.738,49

Alférez: $1.089.756,36

Subalférez: $990.687,61

Suboficial Mayor: $1.533.000,48

Suboficial Principal: $1.387.330,82

Sargento Ayudante: $1.261.209,85

Sargento Primero: $1.146.554,38

Sargento: $1.042.322,17

Cabo Primero: $947.565,63

Cabo: $861.423,24

Gendarme: $783.112,06

Gendarme II: $711.920,04

Todos estos cargos percibirán además el bono extraordinario de $50.000 durante agosto.


Suplemento por funciones de prevención barrial

Los efectivos que cumplen tareas de prevención barrial reciben un suplemento específico, cuyos valores vigentes son los siguientes:

Comandante General: $1.099.756,56

Comandante Mayor: $956.312,03

Comandante Principal: $820.868,51

Comandante: $707.647,32

Segundo Comandante: $604.823,59

Primer Alférez: $525.932,96

Alférez: $482.508,12

Subalférez: $446.764,19

Suboficial Mayor: $647.790,14

Suboficial Principal: $605.411,34

Sargento Ayudante: $565.806,85

Sargento Primero: $523.895,10

Sargento: $471.979,46

Cabo Primero: $410.415,01

Cabo: $383.565,96

Gendarme: $358.473,13

Gendarme II: $343.478,67

Requisitos para ingresar a Gendarmería Nacional

Quienes deseen incorporarse a la fuerza deben cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser argentino nativo o por opción.

Contar con DNI actualizado.

Tener entre 17 y 25 años al 31 de diciembre del año de inscripción.

Cumplir con los requisitos de estatura establecidos por la institución:

Mujeres: entre 1,60 y 1,85 metros.

Hombres: entre 1,66 y 1,95 metros.

No poseer tatuajes visibles en el rostro, cuello, cráneo o en otras partes del cuerpo que puedan observarse al vestir el uniforme reglamentario.

¿Habrá un aumento para Gendarmería?

Por el momento, el Gobierno nacional no oficializó una nueva recomposición salarial para el personal de Gendarmería Nacional. Hasta que se publique una nueva resolución, continúan vigentes los salarios actuales, con el agregado excepcional del bono de $50.000 correspondiente a agosto.

Temas Gendarmería Nacional Argentina
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