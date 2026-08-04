Un futbolista de Primera quiso enfrentarse con los hinchas que lo insultaban y tuvieron que frenarlo

El cierre de la tercera fecha del torneo Clausura dejó una de las imágenes más impactantes del fin de semana. Ignacio Vázquez, capitán de Platense, protagonizó un fuerte cruce con hinchas de su equipo luego de la goleada por 4-0 sufrida frente a Talleres en Vicente López y estuvo a punto de terminar a las piñas con un grupo de simpatizantes.