Un futbolista de Primera quiso enfrentarse con los hinchas que lo insultaban y tuvieron que frenarlo

Resumen para apurados
- Ignacio Vázquez, capitán de Platense, intentó enfrentar a hinchas tras ser insultado por la goleada 4-0 ante Talleres en Vicente López durante la fecha 3.
- Tras el pitazo final, el jugador corrió hacia la tribuna y fue frenado por cuatro personas. La derrota dejó a Platense último en la Zona A con un solo punto.
- El hecho expone la tensión en el club, que deberá enfocarse en revertir su crisis futbolística cuando visite a Independiente en el próximo compromiso del torneo.
El cierre de la tercera fecha del torneo Clausura dejó una de las imágenes más impactantes del fin de semana. Ignacio Vázquez, capitán de Platense, protagonizó un fuerte cruce con hinchas de su equipo luego de la goleada por 4-0 sufrida frente a Talleres en Vicente López y estuvo a punto de terminar a las piñas con un grupo de simpatizantes.
El episodio ocurrió una vez finalizado el encuentro. Visiblemente molesto por los insultos que llegaban desde una de las plateas, el defensor perdió el control y corrió hacia la tribuna para enfrentar a los fanáticos. La situación fue captada por las cámaras de televisión y rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Al menos cuatro personas, entre efectivos de seguridad y colaboradores, debieron intervenir para contener al futbolista, que continuaba respondiendo a las agresiones verbales mientras intentaba acercarse al sector donde estaban los hinchas. Finalmente, el conflicto no pasó a mayores y Vázquez terminó dialogando con algunos simpatizantes, siempre rodeado por personal policial.
Â¡NO LO PODÃAN FRENAR! Nacho VÃ¡zquez se enojÃ³ tras un grito de la tribuna y lo tuvieron que para ENTRE CUATRO. pic.twitter.com/UcrvXLdZl4— SportsCenter (@SC_ESPN) August 3, 2026
Cómo quedó Platense tras la derrota
Con la caída ante el equipo dirigido por Jorge Sampaoli, Platense quedó con apenas un punto en tres fechas y cayó al último puesto de la Zona A del Torneo Clausura, con una diferencia de gol de -5. El próximo compromiso del Calamar será el sábado 8 de agosto, cuando visite a Independiente en el estadio Libertadores de América.