Encontraron en Brasil a Micaela Albornoz: la rosarina desaparecida estaba sola y usó un DNI ajeno
La mujer de 32 años se presentó en el Consulado Argentino en Florianópolis tras más de un mes desaparecida. Fue identificada mediante sus huellas dactilares luego de exhibir un documento perteneciente a otra persona. La búsqueda había motivado una recompensa de $5 millones y una alerta amarilla de Interpol.
Resumen para apurados
- Micaela Albornoz, rosarina de 32 años desaparecida desde junio, fue hallada sola y sana en el Consulado de Florianópolis, Brasil, tras usar un DNI ajeno.
- La mujer recorrió varias provincias y cruzó la frontera sola. Se confirmó su identidad por huellas tras una búsqueda con alerta de Interpol y $5 millones de recompensa.
- La Justicia y el consulado organizarán su retorno y determinarán cómo viajó con documento ajeno, evaluando su estado de salud por patologías psiquiátricas previas.
Después de más de un mes de intensa búsqueda, Micaela Albornoz, la mujer rosarina de 32 años desaparecida desde el 24 de junio, fue encontrada en Florianópolis, Brasil. La mujer se presentó por sus propios medios en el Consulado Argentino, donde solicitó asistencia para viajar a San Pablo.
Según confirmaron las autoridades de Santa Fe, Albornoz estaba sola y en buen estado de salud. Su identidad pudo ser confirmada mediante un cotejo de huellas dactilares, ya que inicialmente presentó un Documento Nacional de Identidad perteneciente a una vecina de Rosario.
Cómo encontraron a Micaela Albornoz
La aparición fue confirmada por el Gobierno de Santa Fe. La vocera oficial, Virginia Coudannes, explicó que la mujer llegó al consulado con un DNI que ya estaba siendo investigado por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
"Presentó un documento perteneciente a una vecina de Rosario, que era objeto de seguimiento por parte de la investigación. Gracias a ello se pudo confirmar su identidad mediante las huellas dactilares", indicó la funcionaria.
Las autoridades ahora trabajan junto con el consulado argentino para determinar los pasos a seguir y organizar un eventual regreso al país.
El DNI ajeno permitió reconstruir su recorrido
El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Federico Angelini, señaló que el mismo documento había sido utilizado previamente para comprar pasajes de transporte.
Gracias a esa información, los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido realizado por la mujer desde Rosario hacia Córdoba, luego Santiago del Estero y otras provincias antes de cruzar la frontera hacia Brasil.
Además, durante la investigación se analizaron imágenes de cámaras de seguridad.
"Nunca la observamos acompañada. Todo indica que se desplazó sola durante este tiempo, aunque será la Justicia quien determine las circunstancias de su desaparición", sostuvo Angelini.
La búsqueda incluyó una recompensa y una alerta de Interpol
La desaparición de Micaela Albornoz movilizó a fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones y llevó al Ministerio de Seguridad Nacional a ofrecer una recompensa de $5 millones para quienes aportaran información que permitiera localizarla.
También se emitió una alerta amarilla de Interpol, utilizada para localizar personas desaparecidas cuando existe la posibilidad de que hayan salido del país.
La resolución oficial advertía que la mujer presentaba una situación de vulnerabilidad debido a patologías psiquiátricas y que podría haberse trasladado sin la medicación correspondiente.
Qué ocurrirá ahora
Tras su aparición, las autoridades consulares y la Justicia deberán establecer las circunstancias de su desaparición y verificar formalmente su estado de salud.
La investigación buscará determinar por qué utilizó un documento ajeno para desplazarse, cómo llegó hasta Brasil y qué ocurrió durante el tiempo en que permaneció desaparecida.