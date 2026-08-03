"Como en un cuento de hadas": así fue el soñado debut, con gol incluido, de Tim Payne en Olimpia

Resumen para apurados
- El defensor neozelandés Tim Payne debutó en Olimpia con un gol para sellar la goleada 5-0 sobre Rubio Ñu en Asunción, por la tercera fecha del Clausura 2026.
- El lateral ingresó a los 69 minutos bajo la dirección de Pablo Sánchez. El triunfo corta dos derrotas seguidas tras su viralización previa en el Mundial.
- El sólido triunfo le da impulso al Decano en el torneo local y entusiasma a la afición antes de enfrentar a Vasco da Gama en la Copa Sudamericana.
Tim Payne necesitó apenas unos minutos para ganarse el aplauso de los hinchas de Olimpia. El defensor neozelandés debutó oficialmente con el conjunto paraguayo y cerró la goleada por 5 a 0 frente a Rubio Ñu con un gol de gran factura, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Clausura 2026.
El lateral de 32 años ingresó a los 69 minutos por decisión del entrenador argentino Pablo "Vitamina" Sánchez, cuando el equipo ya dominaba el marcador por 4 a 0. Sin embargo, todavía tenía tiempo para dejar su sello.
EL GOL DE TIM PAYNE EN SU Â¡Â¡DEBUT OFICIAL!! CON OLIMPIA DE PARAGUAY. pic.twitter.com/YMSib5SsYS— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 2, 2026
La acción nació con una recuperación del propio Payne en campo propio. Tras iniciar el avance, abrió el juego hacia la derecha para Franco Alfonso y acompañó la jugada hasta la puerta del área. Allí recibió la devolución, acomodó la pelota y sacó un potente remate de derecha que, tras un leve desvío en Brian Blasi, terminó incrustándose en el ángulo del arco defendido por Carlos Servín.
El gol desató la euforia en el estadio Defensores del Chaco y rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales. Incluso, durante la transmisión de Tigo Sports, el relator resumió el momento con una frase que reflejó el clima de la noche: "Parece un cuento de hadas".
Olimpia consiguió su primera victoria en el Clausura
El equipo paraguayo construyó una actuación sólida desde el comienzo. Braian Romero abrió el marcador, mientras que el juvenil Eduardo Delmás amplió diferencias antes del descanso con un remate de primera.
En el complemento llegaron los tantos de Bernardo Romeo Benítez, Fernando Cardozo y, finalmente, Payne para sellar el 5 a 0 definitivo. Rubio Ñu terminó el encuentro con un jugador menos tras la expulsión de Cristian Núñez por acumulación de tarjetas amarillas.
El triunfo significó el primero para Olimpia en el Clausura, luego de las derrotas sufridas en las dos jornadas iniciales frente a Libertad y Nacional.
De fenómeno viral en el Mundial a figura en su estreno con Olimpia
La historia reciente de Payne trasciende lo futbolístico. Antes del Mundial 2026, el influencer argentino Valentín "Scarso" Scarsini impulsó una campaña para convertir al neozelandés en el futbolista con más crecimiento en redes sociales durante la Copa del Mundo.
En pocos días, su cuenta de Instagram pasó de tener alrededor de 4.000 seguidores a superar los cinco millones, fenómeno que multiplicó su popularidad y despertó el interés de varios clubes de América.
Después de disputar tres partidos con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial, Payne dejó Wellington Phoenix y aceptó la propuesta de Olimpia, donde tuvo un estreno inmejorable.
Con el respaldo del público, que incluso desplegó banderas de Nueva Zelanda en las tribunas, el defensor vivió una noche perfecta y ya se ilusiona con el próximo gran desafío: la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama.