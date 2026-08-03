"Como en un cuento de hadas": así fue el soñado debut, con gol incluido, de Tim Payne en Olimpia

La acción nació con una recuperación del propio Payne en campo propio. Tras iniciar el avance, abrió el juego hacia la derecha para Franco Alfonso y acompañó la jugada hasta la puerta del área. Allí recibió la devolución, acomodó la pelota y sacó un potente remate de derecha que, tras un leve desvío en Brian Blasi, terminó incrustándose en el ángulo del arco defendido por Carlos Servín.