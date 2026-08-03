El comentario de Kevin Castaño a un delantero del rival que enfureció a los hinchas de River

El mensaje no pasó inadvertido. Mientras algunos futbolistas, como Ángel Di María, también reaccionaron a la publicación, el comentario de Castaño fue el que más repercusión generó. Los hinchas de River lo cuestionaron por elogiar a un rival cuando todavía pertenece al club, mientras que los simpatizantes de Central aprovecharon para bromear e incluso lo invitaron a sumarse al plantel.