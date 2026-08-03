DeportesFútbol

El comentario de Kevin Castaño a un delantero del rival que enfureció a los hinchas de River

El volante colombiano, separado del plantel, elogió a su compatriota en redes sociales después del triunfo en el Monumental y desató una fuerte polémica.

POLÉMICA. Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz tras el triunfo de Rosario Central y provocó una fuerte reacción entre los hinchas de River.
POLÉMICA. Kevin Castaño elogió a Jaminton Campaz tras el triunfo de Rosario Central y provocó una fuerte reacción entre los hinchas de River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Kevin Castaño indignó a los hinchas de River tras elogiar en redes a Jaminton Campaz luego de la derrota del club ante Rosario Central en el Monumental.
  • El volante colombiano, separado del plantel y multado por el club, comentó "Animal" en la publicación del rival tras el triunfo de Central por 1-0 sobre River.
  • El episodio aceleró su salida de River Plate, mientras la dirigencia negocia un préstamo con obligación de compra con el Atlético Mineiro.
Resumen generado con IA

Kevin Castaño volvió a quedar en el centro de la escena en River, aunque esta vez por una publicación en las redes sociales. El mediocampista colombiano comentó un posteo de su compatriota Jaminton Campaz tras la victoria de Rosario Central en el Monumental y desató una fuerte reacción entre los hinchas millonarios.

El volante, que se encuentra marginado del plantel y aún no regresó al país para entrenarse con los jugadores apartados, escribió "Animal", acompañado por un emoji de fuego, en una publicación de Campaz luego del triunfo canalla por 1-0 sobre el equipo de Eduardo Coudet.

El mensaje no pasó inadvertido. Mientras algunos futbolistas, como Ángel Di María, también reaccionaron a la publicación, el comentario de Castaño fue el que más repercusión generó. Los hinchas de River lo cuestionaron por elogiar a un rival cuando todavía pertenece al club, mientras que los simpatizantes de Central aprovecharon para bromear e incluso lo invitaron a sumarse al plantel.

El comentario de Kevin Castaño a un delantero del rival que enfureció a los hinchas de River

Su salida de River, cada vez más cerca

El episodio profundizó el malestar con el colombiano, cuya relación con River parece estar terminada. Incluso, según trascendió, el club le aplicó una multa económica y ya analiza una salida en este mercado de pases.

Aunque en un principio la dirigencia pretendía una venta, ahora no descarta aceptar un préstamo. Atlético Mineiro negocia su incorporación y busca acordar una cesión con obligación de compra para quedarse con el mediocampista.

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Rosario CentralClube Atlético MineiroKevin CastañoTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
4

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
5

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

El reclamo de los vecinos por el pozo donde cayó un niño: “Tuvimos que esperar una desgracia para que nos escucharan”

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Video: así fue la multitudinaria bienvenida a Vozinha en Chile tras brillar con Cabo Verde en el Mundial

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Comentarios