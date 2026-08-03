El comentario de Kevin Castaño a un delantero del rival que enfureció a los hinchas de River

Resumen para apurados
- Kevin Castaño indignó a los hinchas de River tras elogiar en redes a Jaminton Campaz luego de la derrota del club ante Rosario Central en el Monumental.
- El volante colombiano, separado del plantel y multado por el club, comentó "Animal" en la publicación del rival tras el triunfo de Central por 1-0 sobre River.
- El episodio aceleró su salida de River Plate, mientras la dirigencia negocia un préstamo con obligación de compra con el Atlético Mineiro.
Kevin Castaño volvió a quedar en el centro de la escena en River, aunque esta vez por una publicación en las redes sociales. El mediocampista colombiano comentó un posteo de su compatriota Jaminton Campaz tras la victoria de Rosario Central en el Monumental y desató una fuerte reacción entre los hinchas millonarios.
El volante, que se encuentra marginado del plantel y aún no regresó al país para entrenarse con los jugadores apartados, escribió "Animal", acompañado por un emoji de fuego, en una publicación de Campaz luego del triunfo canalla por 1-0 sobre el equipo de Eduardo Coudet.
El mensaje no pasó inadvertido. Mientras algunos futbolistas, como Ángel Di María, también reaccionaron a la publicación, el comentario de Castaño fue el que más repercusión generó. Los hinchas de River lo cuestionaron por elogiar a un rival cuando todavía pertenece al club, mientras que los simpatizantes de Central aprovecharon para bromear e incluso lo invitaron a sumarse al plantel.
Su salida de River, cada vez más cerca
El episodio profundizó el malestar con el colombiano, cuya relación con River parece estar terminada. Incluso, según trascendió, el club le aplicó una multa económica y ya analiza una salida en este mercado de pases.
Aunque en un principio la dirigencia pretendía una venta, ahora no descarta aceptar un préstamo. Atlético Mineiro negocia su incorporación y busca acordar una cesión con obligación de compra para quedarse con el mediocampista.