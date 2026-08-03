Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Huracán-Atlético Tucumán y Vélez-Independiente por el Clausura?

La pelota no se detiene en el fútbol argentino y serán cinco los partidos que hoy cierren la fecha 3 del Clausura de la Liga Profesional, siendo la visita de Atlético Tucumán a Huracán la que más concentrará la atención de todos los "Decanos".
El equipo conducido por Julio Falcioni viene de conseguir una merecida victoria en el Madre de Ciudades, ante Central Córdoba, y tomó distancia de la zona caliente del torneo.
Agenda de TV del lunes 3 de agosto
Primera Nacional
16: Güemes-Tristán Suárez (LPF Play)
Liga Profesional
16.45: Sarmiento-Independiente Rivadavia (ESPN Premium)
19: Vélez Sarsfield-Independiente (ESPN Premium)
19: Platense-Talleres de Córdoba (TNT Sports)
21.15: Central Córdoba-San Lorenzo (TNT Sports)
21.15: Huracán-Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Estadísticas y resultados en vivo de la fecha 3 del Clausura 2026
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