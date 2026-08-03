Jugó en Racing y San Lorenzo, superó una depresión y volvió a jugar a los 39 años en el Federal A

Resumen para apurados
- El futbolista Alejandro Donatti volvió a jugar oficialmente a sus 39 años en Boca Unidos de Corrientes tras tres años alejado por sufrir una profunda depresión.
- El exdefensor de Racing jugó 20 minutos en la victoria 3-0 ante Atlético Escobar. Dejó las canchas en 2023 tras padecer ataques de pánico y tratarse profesionalmente.
- Su regreso al club donde despegó su carrera marca una historia de superación personal que visibiliza la importancia de la salud mental en el fútbol profesional.
Alejandro Donatti volvió a jugar un partido oficial después de tres años y protagonizó una de las historias más emotivas del fútbol argentino. A los 39 años, el ex defensor de Racing y San Lorenzo ingresó en el triunfo de Boca Unidos por 3-0 frente a Atlético Escobar, por el Federal A, y concretó su regreso tras superar una profunda depresión.
El zaguero entró desde el banco para disputar los últimos 20 minutos del encuentro. Antes de pisar el campo de juego se persignó y recibió el cariño de los hinchas del club correntino, donde había jugado entre 2008 y 2012 y desde donde dio el salto al fútbol de Primera División.
Donatti no disputaba un partido oficial desde el 29 de julio de 2023, cuando jugó para Sarmiento frente a Banfield. Tiempo después reveló que atravesó una depresión con ataques de pánico, una situación que lo llevó a alejarse del fútbol y comenzar un tratamiento con profesionales de la salud mental.
Un regreso cargado de emoción
A fines de 2025, el defensor había manifestado públicamente su deseo de volver a jugar. Ese objetivo finalmente se concretó en Boca Unidos, el club donde comenzó a construir su carrera y al que regresó para vivir una nueva etapa.
"Es una alegría enorme. Necesitaba volver a un club en el que me sentía cómodo. Trato de vivirlo distinto, dando lo mejor y tratando de ayudar", expresó Donatti tras su regreso, en una jornada que marcó un nuevo comienzo para el experimentado defensor.