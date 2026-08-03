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Todo lo que debes saber sobre el eclipse del 12 de agosto: fecha, horario y cómo verlo

El fenómeno, considerado uno de los eventos astronómicos más importantes de los últimos años, podrá observarse desde varias ciudades y requerirá tomar precauciones para disfrutarlo de forma segura.

Todo lo que debes saber sobre el eclipse del 12 de agosto: fecha, horario y cómo verlo
Fuente: Nasa Ciencia
Hace 7 Min

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto promete convertirse en un acontecimiento histórico para España. Durante este evento astronómico único, la luna cubrirá por completo la luz del sol, sumiendo en la oscuridad multitud de localidades desde Galicia hasta las islas Baleares. Dado que la franja de totalidad atravesará la península de oeste a este al final de la tarde, el fenómeno coincidirá con el momento del atardecer.

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Ante la magnitud de esta cita estelar, millones de personas planifican sus desplazamientos con antelación para encontrar un punto idóneo de observación. La alta probabilidad de cielos despejados por la temporada estival favorecerá el seguimiento visual de un espectáculo que no suele repetirse con tanta frecuencia en el continente europeo. Dicho marco convierte este día de agosto en la oportunidad perfecta para presenciar un acontecimiento imborrable.

Horarios y mejores puntos de observación

La travesía de la penumbra comenzará su curso en Galicia a partir de las 19:31 horas. Localidades como A Coruña disfrutarán del máximo de la penumbra sobre las 20:28 horas, con el Sol posado a 12 grados de altura sobre el horizonte. Otras ciudades privilegiadas dentro de la ruta de cobertura total abarcarán Burgos, León, Bilbao, Valencia y Palma.

A medida que el evento avance hacia el este peninsular, el astro rey descendiendo paulatinamente requerirá buscar ubicaciones con la vista totalmente despejada hacia el oeste. En Burgos la fase máxima ocurrirá a las 20:29, finalizando casi a la par con la puesta del sol. Por su parte, la franja balear presenciará el punto álgido a las 20:32 desde una posición sumamente baja sobre el mar.

Recomendaciones de seguridad y logística para el viaje

La protección de la vista demanda el uso exclusivo de gafas certificadas bajo la norma ISO 12312-2 en perfecto estado de conservación. Las autoridades desaconsejan tajantemente el empleo de cristales ahumados, radiografías o instrumentos ópticos sin los filtros adecuados para evitar daños irreparables. Solamente resulta seguro retirar el filtro durante la fase de totalidad absoluta, cuando la Luna bloquee el disco solar por completo.

Los cálculos oficiales prevén la movilización masiva de más de 400.000 visitantes repartidos por las distintas provincias afectadas. Semejante desplazamiento masivo exige planificar la ruta de antemano, contar con abundante hidratación para combatir las altas temperaturas estivales y evitar maniobras peligrosas en la carretera. Por ello, la Agencia Espacial Europea y la agencia norteamericana NASA realizarán transmisiones directas para quienes prefieran seguir la cita astronómica de manera remota.

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