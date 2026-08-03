Todo lo que debes saber sobre el eclipse del 12 de agosto: fecha, horario y cómo verlo

El eclipse solar total del próximo 12 de agosto promete convertirse en un acontecimiento histórico para España. Durante este evento astronómico único, la luna cubrirá por completo la luz del sol, sumiendo en la oscuridad multitud de localidades desde Galicia hasta las islas Baleares. Dado que la franja de totalidad atravesará la península de oeste a este al final de la tarde, el fenómeno coincidirá con el momento del atardecer.