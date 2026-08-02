Gonzalo Díaz Vélez escribió el primer capítulo de un nuevo clásico del enduro

Antes que el cronómetro dictara sentencia, el Clásico SPC ya había dejado en claro que llegaba para ocupar un lugar importante en el calendario del enduro argentino. Durante dos jornadas, San Pedro de Colalao se transformó en el epicentro de la especialidad con casi 250 pilotos provenientes de distintas provincias del país, además de representantes de Uruguay y Paraguay, que desafiaron senderos exigentes y un recorrido pensado para poner a prueba tanto la velocidad como la capacidad técnica de cada competidor. En ese escenario, hubo un nombre que volvió a sobresalir por encima del resto: Gonzalo Díaz Vélez.