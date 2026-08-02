Gonzalo Díaz Vélez escribió el primer capítulo de un nuevo clásico del enduro

Resumen para apurados
- Gonzalo Díaz Vélez conquistó este fin de semana la primera edición del Clásico SPC de enduro en San Pedro de Colalao, tras superar a casi 250 pilotos en Tucumán.
- El piloto dominó ambas jornadas completando el trazado en 2h 41m 19s. La competencia incluyó a figuras regionales y rindió homenaje a enduristas fallecidos.
- El éxito organizativo y la gran convocatoria posicionan al Clásico SPC como una cita clave y permanente dentro del calendario del enduro argentino.
Antes que el cronómetro dictara sentencia, el Clásico SPC ya había dejado en claro que llegaba para ocupar un lugar importante en el calendario del enduro argentino. Durante dos jornadas, San Pedro de Colalao se transformó en el epicentro de la especialidad con casi 250 pilotos provenientes de distintas provincias del país, además de representantes de Uruguay y Paraguay, que desafiaron senderos exigentes y un recorrido pensado para poner a prueba tanto la velocidad como la capacidad técnica de cada competidor. En ese escenario, hubo un nombre que volvió a sobresalir por encima del resto: Gonzalo Díaz Vélez.
El piloto de Yerba Buena ratificó el gran momento que atraviesa al quedarse con la primera edición del Clásico SPC. Después de imponerse el sábado en la jornada inaugural, volvió a ser el más rápido en la etapa principal, recorriendo los 70 kilómetros del trazado en 1 hora, 50 minutos y 22 segundos. Sumando ese registro con el conseguido el primer día, cerró la competencia con un tiempo acumulado de 2 horas, 41 minutos y 19 segundos, suficiente para quedarse con una victoria contundente.
Su principal perseguidor fue José María Mercado, que completó la clasificación general con un tiempo de 2 horas, 48 minutos y 9 segundos, a casi siete minutos del vencedor. El podio absoluto se completó con Martín Mercado, quien registró 2 horas, 48 minutos y 15 segundos y, además, se quedó con el triunfo en la categoría Seniors B.
El duelo entre Díaz Vélez y Mercado tuvo un condimento especial. Ambos atraviesan un presente deportivo brillante y hace menos de un año compartieron una de las mayores alegrías de sus carreras al conquistar la 34ª edición del Rally Trasmontaña. Esta vez no hubo alianza, sino un mano a mano de alto vuelo, en el que cada uno exhibió su talento para superar un desafío dividido en dos etapas y seguido por una importante cantidad de espectadores.
La respuesta del público también fue uno de los aspectos destacados del fin de semana. El predio de la ex Bancaria lució colmado de pilotos, familiares y aficionados que acompañaron una competencia que combinó organización, espectáculo y el atractivo de algunas de las mejores sendas del país. “La verdad que estoy muy contento con esta primera edición, porque arrancamos de la mejor manera posible. El predio de la ex Bancaria fue un lujo, que quedó colmado por pilotos, familias y público en general”, destacó Javier Pondal, presidente del Club Tucumano de Enduro y Rescate.
El dirigente también resaltó el desarrollo deportivo de la prueba. “En cuanto a la competencia, salió redondita. Los dos días hubo un gran nivel de participantes y todo se realizó sin inconvenientes. Los pilotos disfrutaron de las mejores sendas del país y el público pudo presenciar un espectáculo de gran nivel técnico. No tengo dudas de que este evento nació para quedarse”, afirmó.
Más allá de la acción en los senderos, la competencia también tuvo un momento de profunda emoción. La organización rindió homenaje a Martín Blasco y a Raúl “Ruly” Becker, quienes fallecieron el 12 de julio en un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del paraje San Roque, cerca de Humahuaca, en Jujuy. Ambos dejaron una huella imborrable en el enduro tucumano como campeones provinciales y también como ganadores del Rally Trasmontaña. “Sin dudas que fue un merecido homenaje para dos enduristas notables”, remarcó Pondal.
Entre las damas, la gran figura fue Malena Gordillo. La tucumana marcó 1 hora, 27 minutos y 47 segundos en la etapa principal y cerró la clasificación con un acumulado de 3 horas, 5 minutos y 39 segundos, para quedarse con una victoria inobjetable. Maitena Mortensen finalizó segunda, a casi 16 minutos de la ganadora, mientras que Carolina Yapur, vencedora del sábado, terminó en el tercer puesto, a 24 minutos de Gordillo.
El Clásico SPC también coronó a los mejores de las restantes categorías: Nicolás Giovannini (Junior A), Tomás Campo (Junior B), Cristian Jiménez (Master 1), Jorge Rodríguez (Master 2), Gabriel Barrionuevo (Master 3), Fernando Moris (Master 4), Juan Manuel Bustos (Master 5), José Jiménez (Master Leyenda), Mario Bravo (Principiante A1), Brian Bonilla (Principiante A2), Gustavo Figueroa Rocha (Principiante B), Ignacio Morey (Promocional), Lucas Barrientos (Sub 17), Facundo Kerstens, Matías Estofán y Luciano Bellone (Equipos x3), Fernanda Marzioni y Pedro Sal (Mixto), Ramón Hernández y Francisco Hernández (Padre e Hijo) y José Soria junto a su hijo Máximo Soria (Padre e Hijo Desarrollo).
La primera edición terminó con un balance altamente positivo. La convocatoria, el nivel de los pilotos, la organización y la respuesta del público dejaron la sensación de que San Pedro de Colalao incorporó una nueva cita de jerarquía al calendario del enduro nacional. Y en ese estreno, Díaz Vélez fue el encargado de escribir el primer capítulo dorado de una competencia que promete convertirse en un clásico.