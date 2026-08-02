Tucumán Central fue goleado por Gimnasia de Concepción del Uruguay y el futuro en el Federal A es cada vez más oscuro

Resumen para apurados
- Tucumán Central cayó goleado 4-0 ante Gimnasia de Concepción del Uruguay en Entre Ríos por el inicio de la fase Reválida del Torneo Federal A.
- El conjunto tucumano sufrió desatenciones defensivas y se vio afectado por un plantel reducido debido a salidas económicas, lesiones y suspensiones de jugadores clave.
- Esta derrota ubica a Tucumán Central en zona de descenso, obligándolo a sumar puntos en los siete partidos restantes para asegurar su permanencia en la categoría.
El inicio de la Reválida del Federal A estuvo muy lejos de lo esperado para Tucumán Central. El equipo dirigido por Walter Arrieta fue goleado por Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y comenzó con el pie izquierdo una etapa decisiva, en la que tendrá como principal objetivo asegurar la permanencia en la categoría.
El 4 a 0 reflejó con claridad lo sucedido en la tarde de domingo. El equipo entrerriano fue superior, mostró mayor solidez colectiva y capitalizó cada una de las desatenciones defensivas del “Rojo”.
Sin embargo, el comienzo del partido había generado otra expectativa. Tucumán Central salió decidido a disputar el protagonismo y, en los primeros minutos, dispuso de una ocasión muy clara para abrir el marcador. Esa acción terminó siendo un punto de quiebre, porque luego Gimnasia comenzó a crecer futbolísticamente y transformó cada aproximación en una situación de peligro.
A los 18 minutos llegó el primer golpe. Micael Bogado aprovechó una falla defensiva y puso el 1 a 0. Apenas seis minutos más tarde, el mismo delantero marcó el 2-0.
El doble impacto dejó sin reacción al “Rojo”, que no logró recuperar el orden ni encontrar respuestas futbolísticas.
La historia quedó prácticamente definida en el inicio del complemento. A los dos minutos, Nicolás Germanier apareció para convertir el tercer tanto y derrumbar cualquier intento de recuperación del conjunto de Villa Alem. El golpe final llegó a los 25 minutos, cuando Augusto Sonzogni marcó el definitivo 4 a 0.
Más allá de la superioridad del rival, el presente de Tucumán Central también está condicionado por un plantel muy reducido. En las últimas semanas sufrió la salida de varios futbolistas por cuestiones económicas, situación que obligó al cuerpo técnico a reestructurar el equipo. A eso se sumaron las lesiones de Agustín Smith, Lucas Sánchez y Brahian Collante, además de la ausencia del defensor Nahuel Duarte, quien debió cumplir una fecha de suspensión.
Con este panorama, Arrieta tuvo que presentar una formación con escasas variantes y modificar el funcionamiento habitual del equipo. Durante el entretiempo intentó cambiar el desarrollo del encuentro con los ingresos de Lucas Suárez y Guillermo Abregú, mientras que en la segunda mitad también mandó a la cancha a Rodrigo Abregú, aunque ninguna variante alcanzó para modificar el rumbo del partido.
“El partido fue muy malo para nosotros. No nos salió nada de lo que planificamos. No nos salió nada, ni individualmente ni grupalmente, y a ellos les salieron todas. Ahí está la explicación del resultado”, expresó Arrieta. “Ahora hay que dar vuelta la página y pensar en ganar en casa”.
En la misma sintonía habló el capitán y goleador del equipo, Valentín Montenegro. “Arrancamos bien, pero pagamos caro los errores. Hay que levantar cabeza y pensar en mejorar”, concluyó el delantero.
El panorama es oscuro para Tucumán Central. Con este resultado, el “Rojo” no sólo comenzó con el pie izquierdo su participación en la Reválida del Federal A sino que, además, quedó en zona de descenso.
Con siete partidos por delante, los de Villa Alem deberán mejorar (y mucho) para no perder la plaza en la tercera categoría del fútbol argentino.