Tucumán Central fue goleado por Gimnasia de Concepción del Uruguay y el futuro en el Federal A es cada vez más oscuro

Más allá de la superioridad del rival, el presente de Tucumán Central también está condicionado por un plantel muy reducido. En las últimas semanas sufrió la salida de varios futbolistas por cuestiones económicas, situación que obligó al cuerpo técnico a reestructurar el equipo. A eso se sumaron las lesiones de Agustín Smith, Lucas Sánchez y Brahian Collante, además de la ausencia del defensor Nahuel Duarte, quien debió cumplir una fecha de suspensión.