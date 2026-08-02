La Bancaria rechazó la reforma del Banco Central y advirtió que podría generar un retroceso institucional
El sindicato encabezado por Sergio Palazzo cuestionó el proyecto impulsado por el Gobierno para modificar la Carta Orgánica del BCRA. Aseguró que retoma el esquema de la convertibilidad, alertó sobre sus posibles efectos en el empleo y la economía y reclamó mayores consensos para la designación de las autoridades del organismo.
Resumen para apurados
- La Bancaria rechazó hoy en Argentina la reforma del Banco Central impulsada por el Gobierno, al advertir que la medida generará un retroceso institucional y económico.
- El gremio sostuvo que la iniciativa retoma el esquema de la convertibilidad de los años 90 y exigió dos tercios del Congreso para designar autoridades del organismo.
- El sindicato advirtió sobre impactos negativos en el empleo y el sistema financiero, y ratificó que se movilizará en defensa de la producción y el trabajo nacional.
La Asociación Bancaria manifestó su rechazo al proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunciado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa podría implicar un retroceso institucional y económico.
A través de un comunicado firmado por el Secretariado General Nacional, el gremio que conduce Sergio Palazzo sostuvo que la propuesta recupera aspectos del marco legal que dio origen a la convertibilidad y recordó que ese modelo terminó con la crisis económica y social de 2001-2002.
La Bancaria cuestionó la reforma del Banco Central
Según el sindicato, la legislación vigente durante la convertibilidad derivó en altos niveles de desempleo, caída del consumo, menor inversión y un fuerte deterioro de las condiciones sociales.
En ese sentido, señaló que el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei retoma una concepción económica que ya demostró resultados negativos en la Argentina y que fue modificada a partir de 2003.
Además, consideró que la iniciativa responde a postulados de la Escuela Austríaca y no contempla las particularidades de una economía como la argentina, expuesta a las fluctuaciones de los mercados internacionales y con necesidades de financiamiento para el desarrollo productivo.
Reclamos por la independencia del BCRA
Uno de los principales cuestionamientos del gremio apunta al mecanismo de designación de las autoridades del Banco Central.
La Bancaria sostuvo que, si la eventual remoción del presidente del BCRA requiere el voto de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso, el nombramiento también debería exigir ese mismo nivel de consenso parlamentario para fortalecer la independencia institucional del organismo.
Para la organización sindical, ese criterio otorgaría mayor estabilidad y evitaría que la conducción de la autoridad monetaria dependa exclusivamente de la voluntad del Poder Ejecutivo.
Advertencia sobre el impacto económico
El comunicado también cuestionó la aplicación estricta del principio de "déficit cero", al considerar que experiencias similares derivaron en crisis de endeudamiento, ajustes sobre áreas sensibles del Estado y un deterioro de la actividad económica.
En esa línea, el sindicato advirtió que una reforma con esas características podría afectar el empleo, el sistema financiero y las condiciones de vida de la población.
"La reforma pretende convertir a la Argentina en un laboratorio de experimentación", expresó La Bancaria, que anticipó que continuará manifestándose en defensa del rol del Banco Central y de políticas orientadas al desarrollo económico, la producción y el trabajo.