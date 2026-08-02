Inspeccionaron la casa de Linda Blair, la protagonista de El Exorcista: qué pasó con los más de 100 perros rescatados
Agentes del condado de Los Ángeles ingresaron al hogar perteneciente a la intérprete de Regan MacNeil debido a licencias vencidas y reportes sobre una operación tipo kennel con un centenar de canes.
Resumen para apurados
- El 31 de julio, autoridades de Los Ángeles inspeccionaron la casa de la actriz Linda Blair por operar un refugio con más de 100 perros con licencias vencidas.
- El operativo se realizó mediante orden legal tras fallos de comunicación. Blair colaboró, no se retiró ningún animal y la actriz aclaró que regularizará los trámites.
- Blair planea mudarse a una nueva propiedad para expandir la labor educativa de su fundación y continuar con el rescate y protección de animales abandonados.
La reconocida actriz, Linda Blair, recordada mundialmente por su papel como Regan MacNeil, enfrentó recientemente una inspección oficial en su residencia del condado de Los Ángeles. El operativo surgió a raíz de informes sobre una presunta operación de alojamiento canino que superaría el centenar de ejemplares en el inmueble. Esa labor de rescate constituye el eje central de la vida de la artista mediante fundaciónes sin fines de lucro.
El procedimiento legal tuvo lugar el pasado 31 de julio bajo la supervisión del Departamento de Cuidado y Control Animal junto a Planificación Regional. Los agentes encargados del caso señalaron que los permisos correspondientes para estas instalaciones vencieron durante el año anterior. Esta situación administrativa motivó la intervención conjunta para garantizar que el refugio cumpla con todas las normativas locales vigentes.
Detalles del operativo policial
Las autoridades explicaron que el objetivo consistía en examinar “esta propiedad por recintos y estructuras asociadas con una operación tipo kennel que, según los reportes, alberga a más de 100 perros”. De acuerdo con los registros, las licencias del lugar caducaron hace tiempo y los intentos previos de comunicación resultaron fallidos. “La orden nos permite acceder legalmente a la propiedad y verificar el cumplimiento de los códigos del condado”, afirmó la dependencia oficial sobre la diligencia ejecutada.
Los inspectores centraron su análisis en “el cuidado de los animales, las condiciones de seguridad y el bienestar general de los perros alojados en la propiedad”. Blair estuvo presente durante toda la jornada y prestó total colaboración a los funcionarios gubernamentales. Afortunadamente, los informes confirman que ningún canino fue retirado del sitio tras finalizar la evaluación técnica del entorno.
Explicaciones y planes futuros
Mediante sus plataformas digitales, la protagonista de El Exorcista llevó tranquilidad a sus seguidores “después de nuestra visita sorpresa con 40 grados de calor”. Ella definió el inconveniente como un simple asunto de papeles que resolverá a la brevedad. “Resulta que solo tenemos que hacer algunos trámites y algunos diagramas”, aclaró la mujer respecto a los requerimientos burocráticos pendientes. “Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder hacer más trabajo educativo y ayudar a más animales”, anunció sobre sus próximos proyectos institucionales.
La intérprete manifestó su deseo de dejar atrás este episodio centrándose exclusivamente en su misión humanitaria. “Prefiero seguir adelante. Y siempre digo que una buena carta de contacto a la antigua siempre funciona”, comentó Blair en referencia a los métodos de notificación empleados. Al concluir su declaración, la activista realizó un pedido especial a la sociedad civil. “Manténganse a salvo, salven vidas y apoyen el rescate de animales, porque todos estamos luchando por salvar vidas”, sentenció la celebridad con firmeza.