Inspeccionaron la casa de Linda Blair, la protagonista de El Exorcista: qué pasó con los más de 100 perros rescatados

Explicaciones y planes futuros

Mediante sus plataformas digitales, la protagonista de El Exorcista llevó tranquilidad a sus seguidores “después de nuestra visita sorpresa con 40 grados de calor”. Ella definió el inconveniente como un simple asunto de papeles que resolverá a la brevedad. “Resulta que solo tenemos que hacer algunos trámites y algunos diagramas”, aclaró la mujer respecto a los requerimientos burocráticos pendientes. “Como todos saben, estoy buscando mudarme para poder hacer más trabajo educativo y ayudar a más animales”, anunció sobre sus próximos proyectos institucionales.