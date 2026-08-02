SociedadActualidad

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: "¿Querés venir a sentarte acá?"

Tras una fría devolución en los cuartos de final, Matías López enfrentó al jurado defendiendo su estilo ante las críticas por la falta de despliegue escénico.

Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: ¿Querés venir a sentarte acá?
Fuente: Captura de El trece realizada por La Nación
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Joaquín Levinton y el participante Matías López protagonizaron un tenso cruce en el reality "Es mi sueño" durante los cuartos de final por un bajo puntaje escénico.
  • Tras cantar "Volví a nacer", López fue criticado por falta de despliegue visual pese a su buena voz, lo que derivó en un ida y vuelta con el jurado sobre el espectáculo.
  • El episodio reabre el debate en certámenes de talento sobre si debe primar la calidad vocal o la puesta en escena integral para avanzar en las etapas finales del concurso.
Resumen generado con IA

El reality "Es mi sueño" tuvo un episodio de alta tensión durante la instancia correspondiente a cuartos de final. Matías López subió al escenario para interpretar la pieza "Volví a nacer" de Carlos Vives, buscando avanzar en el concurso. El ambiente se transformó totalmente al momento de recibir devoluciones por parte del integrante del jurado y líder perteneciente a agrupación Turf.

A qué se dedica Valentina, la joven hija “aesthetic” de 20 años de Mario Pergolini

A qué se dedica Valentina, la joven hija “aesthetic” de 20 años de Mario Pergolini

Joaquín Levinton manifestó su veredicto sobre entrega musical del joven concursante. Si bien aquel artista reconoció calidad vocal, calificación numérica generó reacción inmediata en cantante frente a micrófono. Dicho intercambio de palabras sorprendió tanto a público presente como responsables bajo producción dentro de programa.

El debate sobre el espectáculo

Evaluador inició discurso resaltando aspecto técnico referente a presentación. Comentó: “Te felicito, has cantado muy bien”. Pese a elogio manifestado, experto decidió otorgar únicamente mitad del puntaje posible debido a ausencia vinculada con elementos visuales.

Levinton detalló motivos tras estricta puntuación. “Te puse 50 porque me parece que yo pongo más o menos la mitad de la performance. Hay participantes que traen pensado el vestuario, la coreografía, un montón de cosas que alimentan al espectáculo”, dijo el músico. Según su mirada, una muestra completa requiere mayores condimentos que simple afinación.

Cruce de opiniones en el escenario

La discusión subió de tono cuando el músico sugirió imaginar teatro de gran envergadura para el concursante. Puntualizó: “Un poco estuvimos repitiendo estos días que tenés que pensar que estás en el Ópera, haciendo un show”. Matías López no guardó silencio y defendió postura con total convicción. “Sí, igual esto mismo lo podría haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también. No sé, es mi humilde opinión”, dijo el participante.

Inquieto ante cuestionamiento, miembro del tribunal lanzó reto directo hacia muchacho. Interrogó: “¿Querés venir a sentarte acá y yo voy para allá?”. Participante recibió propuesta entre risas, aclarando preferencia por estética sobria. Concluyó con firmeza: “Como quieras, vení, no hay problema. Lo digo con todo respeto porque capaz yo me decidí a cantar y por ahí no tanto a dar un gran show, porque después me dicen que es mucho. Por eso trato de estar más tranquilo”.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Falta tanto que parece nada
1

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
2

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
3

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
4

Decime qué se siente

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027
5

El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán define el tablero político rumbo a 2027

Ranking notas premium
Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho
1

Quiénes son los tucumanos acusados de lavar activos del Comando Vermelho

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
3

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve
4

Mahiques prometió que el juzgado federal electoral de Tucumán se cubrirá en breve

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
5

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Más Noticias
Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

Horóscopo semanal del 3 al 9 de agosto: las predicciones para los 12 signos en el amor, el trabajo y la salud

No estoy bien de salud: Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

"No estoy bien de salud": Soledad Silveyra reveló la dura enfermedad que padece desde hace seis meses

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: Nunca fue mi intención

Entre lágrimas y ovación, Rosalía pidió perdón en su primer show en Argentina: "Nunca fue mi intención"

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Frío extremo, nevadas y viento Zonda: cuáles son las provincias bajo alerta del SMN este domingo

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: por qué agosto de 2026 será el mes más poderoso del año, según Ludovica Squirru

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Comentarios