Tenso cruce entre Joaquín Levinton y un participante de Es mi sueño: "¿Querés venir a sentarte acá?"

Resumen para apurados
- Joaquín Levinton y el participante Matías López protagonizaron un tenso cruce en el reality "Es mi sueño" durante los cuartos de final por un bajo puntaje escénico.
- Tras cantar "Volví a nacer", López fue criticado por falta de despliegue visual pese a su buena voz, lo que derivó en un ida y vuelta con el jurado sobre el espectáculo.
- El episodio reabre el debate en certámenes de talento sobre si debe primar la calidad vocal o la puesta en escena integral para avanzar en las etapas finales del concurso.
El reality "Es mi sueño" tuvo un episodio de alta tensión durante la instancia correspondiente a cuartos de final. Matías López subió al escenario para interpretar la pieza "Volví a nacer" de Carlos Vives, buscando avanzar en el concurso. El ambiente se transformó totalmente al momento de recibir devoluciones por parte del integrante del jurado y líder perteneciente a agrupación Turf.
Joaquín Levinton manifestó su veredicto sobre entrega musical del joven concursante. Si bien aquel artista reconoció calidad vocal, calificación numérica generó reacción inmediata en cantante frente a micrófono. Dicho intercambio de palabras sorprendió tanto a público presente como responsables bajo producción dentro de programa.
El debate sobre el espectáculo
Evaluador inició discurso resaltando aspecto técnico referente a presentación. Comentó: “Te felicito, has cantado muy bien”. Pese a elogio manifestado, experto decidió otorgar únicamente mitad del puntaje posible debido a ausencia vinculada con elementos visuales.
Levinton detalló motivos tras estricta puntuación. “Te puse 50 porque me parece que yo pongo más o menos la mitad de la performance. Hay participantes que traen pensado el vestuario, la coreografía, un montón de cosas que alimentan al espectáculo”, dijo el músico. Según su mirada, una muestra completa requiere mayores condimentos que simple afinación.
Cruce de opiniones en el escenario
La discusión subió de tono cuando el músico sugirió imaginar teatro de gran envergadura para el concursante. Puntualizó: “Un poco estuvimos repitiendo estos días que tenés que pensar que estás en el Ópera, haciendo un show”. Matías López no guardó silencio y defendió postura con total convicción. “Sí, igual esto mismo lo podría haber cantado en el Ópera y capaz que salía bien también. No sé, es mi humilde opinión”, dijo el participante.
Inquieto ante cuestionamiento, miembro del tribunal lanzó reto directo hacia muchacho. Interrogó: “¿Querés venir a sentarte acá y yo voy para allá?”. Participante recibió propuesta entre risas, aclarando preferencia por estética sobria. Concluyó con firmeza: “Como quieras, vení, no hay problema. Lo digo con todo respeto porque capaz yo me decidí a cantar y por ahí no tanto a dar un gran show, porque después me dicen que es mucho. Por eso trato de estar más tranquilo”.