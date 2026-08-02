Entre el fuego, coplas y ofrendas, se honró a la Pachamama en “El Pelao”

De a poco, el punto de encuentro comenzó a llenarse de susurros, ponchos, bufandas y camperones. Algunos se reconocían entre las sombras y se saludaban con afecto. Otros se acercaban tímidamente y contaban que era la primera vez que participarían de la celebración. La noche comenzaba a apagarse y, mientras el cielo se aclaraba lentamente detrás de las montañas, llegó el momento de preparar el té de ruda, la tradicional infusión que se bebe en ayunas el 1 de agosto para proteger la salud, alejar los malos espíritus y tener presente a la Madre Tierra. Cuando estuvo listo, comenzaron a repartirse los jarros y las tazas cargados con la bebida caliente y se compartió entre los presentes.