¿Por qué a los jóvenes les cuesta más tomar decisiones que a las generaciones mayores?

Frente a este desgaste, la investigación también identifica una tendencia hacia la solución: el 71% de los encuestados ya invierte en clases programadas con antelación para sostener sus objetivos de aprendizaje. Reservar una clase con fecha y hora fija elimina, de entrada, una de las decisiones diarias más costosas: si estudiar hoy o no. Según el estudio, cuando esa decisión ya está tomada de antemano, resulta más fácil sostener el compromiso en el tiempo — un factor especialmente relevante para la Generación Z, el grupo que según los datos experimenta mayor fatiga decisional.