El estallido en el centro y la necesaria prevención

Sin embargo, quedó en claro que no se podían dar conclusiones ciertas hasta que no estuvieran los datos claros de las pericias, y que la magnitud de esta explosión indicaba que era necesario entender bien las causas de lo sucedido para saber si hubo errores humanos aislados o bien hubo falencias en los necesarios controles de la administración del edificio y de los organismos estatales relacionados con ello. Ya hubo otros accidentes que desataron las mismas inquietudes. Adempás ayer mismo hubo dos incendios en la Capital -en Santa Fe al 100 y en General Paz al 2.000- y las autoridades que cuentan que hubo 11 emergencias en lo que va del invierno, advierten que es necesario estimular el cuidado ciudadano con respecto a las instalaciones eléctricas, al uso de caloramas, estufas, planchas y artefactos a gas, revisar que queden apagados cuando se sale y que haya adecuada ventilación.