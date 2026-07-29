OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Por falta de rigor científico o por falta de moral
Hace 4 Hs

El libro “Los López de Vera” (1710-2014) de Jorge Alberto Corominas y Ventura Murga carece de rigor cientifico o falta a la ética y a la moral. En el gráfico del árbol genealógico aparece un casillero en blanco, que corresponde al nombre de la madre de Estanislao López Aráoz, hijo de Oscar Alfredo López Ibarra con María Liliana Aráoz, cuyo nombre se omitió en la publicación. El dato es muy fácil de conseguir en un acta de nacimiento, de una consulta al registro civil, lo que denota la falta de rigor científico y de estudio de fuentes de los autores, o en su defecto una falta de ética y moral. Siendo un dato o información de tan fácil acceso, cabe preguntarse si no fue una omisión deliberada de los autores o a pedido de algún interesado/a que pudiera verse opacado/a por la mención de la Dra. María Liliana Aráoz junto al nombre del fiscal Oscar Alfredo López Ibarra, marido de la licenciada en historia Georgina Abate, hija del notable profesor de historia Jorge Abate. ¿Será que Georgina pidió que se omita el dato de la madre del “hijo de soltero” de su marido, de la misma forma en que pidió que el bebé no esté presente en la fiesta de su casamiento? De confirmarse esta hipótesis, con la omisión deliberada del nombre de la madre, los genealogistas historiadores “ensobrados” resultarían participes necesarios de la comisión de un acto de violencia de género contra la mujer suprimida, con perjuicio moral para el hijo de ésta. Ya que me el casillero en blanco, en lenguaje genealógico se interpreta como “hijo de madre desconocida”. Por falta de rigor científico o por falta de ética, la obra refleja la hipocresía de una sociedad católica que marcha y reza rosarios “por las dos vidas”, mientras hace desaparecer los registros personales de la madre que no abortó, creyendo en una promesa de matrimonio que nunca se concretó. ¡Que Dios y la patria se los demande!

María Liliana Aráoz                                                   

liliaraoz@gmail.com

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