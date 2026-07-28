Marc Cucurella cumplió una insólita promesa tras ganar el Mundial: se tatuó a Luis de la Fuente
El lateral izquierdo de España mostró en sus redes sociales el tatuaje que se había comprometido a hacerse si la "Roja" conquistaba el Mundial 2026. La obra homenajea al entrenador Luis de la Fuente levantando la Copa del Mundo.
Resumen para apurados
- El español Marc Cucurella se tatuó a su DT Luis de la Fuente tras ganar el Mundial 2026 en Norteamérica, cumpliendo la promesa hecha antes de vencer a Argentina.
- El jugador se había comprometido en una entrevista a realizarse el grabado si la 'Roja' salía campeona. El diseño muestra al entrenador levantando la Copa del Mundo.
- El gesto ratifica la gran unión del plantel con De la Fuente y coincide con el mejor momento deportivo del lateral, quien tras la consagración sumó su traspaso al Real Madrid.
Marc Cucurella volvió a ser noticia, aunque esta vez lejos de las canchas. El lateral izquierdo de la selección de España sorprendió a sus seguidores al cumplir una promesa que había realizado antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026: tatuarse a Luis de la Fuente si la "Roja" conseguía levantar el trofeo.
El defensor compartió el resultado en sus redes sociales con un mensaje que no dejó lugar a dudas. "Las promesas se cumplen", escribió primero mientras mostraba parte del proceso, para luego publicar la imagen definitiva acompañada por un contundente "Promesa cumplida".
La historia se remonta a los días previos al inicio del certamen, cuando Cucurella participó de una entrevista con el programa El Partidazo de COPE. Allí aseguró que, si España era campeona del mundo y derrotaba a Argentina en la final, inmortalizaría en su piel el rostro de su entrenador como reconocimiento por el trabajo realizado.
La promesa terminó haciéndose realidad después de que España venciera a la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 y conquistara el título más importante del fútbol.
PROMESA CUMPLIDA POR CUCURELLA TRAS EL TÃTULO MUNDIAL: Â¡se tatuÃ³ a LUIS DE LA FUENTE y la Copa del Mundo! pic.twitter.com/zK1zqTidJW— SportsCenter (@SC_ESPN) July 28, 2026
Un homenaje para el entrenador campeón del mundo
El tatuaje fue realizado en la parte posterior del brazo izquierdo de Cucurella y tiene como protagonista a Luis de la Fuente sosteniendo la Copa del Mundo. Detrás del entrenador aparece el logotipo oficial del Mundial 2026, completando un diseño que hace referencia directa a la histórica conquista española.
La imagen rápidamente se viralizó entre los fanáticos del fútbol, quienes destacaron que el futbolista no dudó en cumplir con la apuesta que había hecho antes del torneo. El propio jugador fue mostrando distintas etapas del trabajo hasta revelar el resultado final.
El gesto también refleja la estrecha relación que mantiene el plantel español con De la Fuente, uno de los principales responsables del éxito de la selección durante el campeonato.
Cucurella llega a este momento después de vivir semanas inolvidables tanto a nivel colectivo como personal. Antes del inicio del Mundial se confirmó su traspaso al Real Madrid, poniendo fin a su etapa en el Chelsea de Inglaterra y comenzando una nueva aventura en el fútbol español.
Con un título mundial en sus vitrinas, un nuevo desafío en el conjunto merengue y una promesa convertida en tatuaje permanente, el lateral español atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El homenaje a Luis de la Fuente quedó grabado para siempre en su piel como recuerdo de la conquista que marcó a toda una generación del fútbol español.