Cartas de lectores: Julio Argentino Roca

Pensé con tristeza que el único que se acordaba del general era el periodista José Nazaro que en LA GACETA del día 17 de julio escribió un excelente artículo sobre el héroe tucumano. Pero me produjo una enorme satisfacción la carta de lectores del 26 de julio donde ciudadanos de Yerba Buena se refieren al ridículo cambio de nombre de un segmento de la avenida Roca por el de Néstor Kirchner, cuya presidencia terminó con decenas de funcionarios presos o desfilando por los tribunales. El colectivo peronista ha denostado en las últimas décadas las figuras de Sarmiento y de Roca, mientras promovía o permitían las tomas de terrenos en el sur por organizaciones presuntamente mapuches. A las plazas y calles de la república le pusieron el nombre de Néstor Kirchner. En el único lugar que se atrevieron a cambiar un pedazo de la avenida Roca fue en Tucumán. En la provincia de San Juan no permiten que nadie se atreva con Sarmiento y sus autoridades le rinden homenaje en cada aniversario del prócer sanjuanino. Desgraciadamente no ocurre lo mismo en Tucumán, sus autoridades ignoran a Roca y además cometieron el indignante acto de amputar un pedazo de su avenida. Pero que no se ilusione el colectivo peronista, el pueblo de Tucumán va a terminar pronto con esta humillante situación. Si las actuales autoridades no tienen el coraje de hacerlo, estoy seguro que vendrán otras a poner las cosas en su lugar.