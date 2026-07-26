Así ganó Norris el GP de Hungría: la carrera más emocionante de la temporada y otro golpe para Colapinto

Antes que el nombre del ganador, el Gran Premio de Hungría dejó una sensación poco habitual en la Fórmula 1 de esta temporada: durante gran parte de las 70 vueltas nadie podía asegurar quién iba a quedarse con la victoria. Hacía tiempo que una carrera no ofrecía tantas alternativas en la punta, con cambios de liderazgo provocados por el ritmo, las estrategias, las detenciones en boxes y hasta los problemas mecánicos. Lando Norris, Max Verstappen, Andrea Kimi Antonelli, Oscar Piastri, Lewis Hamilton y Charles Leclerc llegaron a verse, en distintos momentos, como candidatos reales al triunfo. El que terminó resolviendo ese rompecabezas fue Norris, que se quedó con su primera victoria del año y le devolvió a McLaren un festejo muy esperado.