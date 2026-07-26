Atlético Tucumán volvió con poco fútbol, pero sumó un punto que vale más de lo que parece

A los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Atlético Tucumán intentaba adelantar unos metros sus líneas para encontrar el gol que destrabara el partido, el árbitro Álvaro Carranza recibió un violento pelotazo en la cabeza tras un despeje de Luciano Gómez. El juez cayó de inmediato, el juego se detuvo durante algunos segundos y, tras recuperarse, reanudó el encuentro entre sonrisas y aplausos irónicos del público. Puede sonar exagerado, pero aquella escena accidental terminó siendo el momento más emotivo de una tarde demasiado apagada. Porque el 0-0 entre Atlético e Independiente Rivadavia dejó muy poco para entusiasmar a los hinchas que regresaron al Monumental después del receso.