Atlético Tucumán volvió con poco fútbol, pero sumó un punto que vale más de lo que parece

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán igualó 0-0 este domingo con Independiente Rivadavia en el Monumental por el torneo local, tras mostrar un juego pobre pero efectivo en defensa.
- Tras un inicio trabado y bajas por inhibiciones contractuales, el Decano recurrió a juveniles como Paunero y sostuvo el cero gracias a su firmeza defensiva.
- Pese a la floja imagen y los silbidos, el punto suma para la tabla acumulada. Atlético buscará reaccionar este jueves cuando visite a Central Córdoba.
A los 11 minutos del segundo tiempo, cuando Atlético Tucumán intentaba adelantar unos metros sus líneas para encontrar el gol que destrabara el partido, el árbitro Álvaro Carranza recibió un violento pelotazo en la cabeza tras un despeje de Luciano Gómez. El juez cayó de inmediato, el juego se detuvo durante algunos segundos y, tras recuperarse, reanudó el encuentro entre sonrisas y aplausos irónicos del público. Puede sonar exagerado, pero aquella escena accidental terminó siendo el momento más emotivo de una tarde demasiado apagada. Porque el 0-0 entre Atlético e Independiente Rivadavia dejó muy poco para entusiasmar a los hinchas que regresaron al Monumental después del receso.
Quizás por la resaca emocional que todavía dejó el Mundial o porque el encuentro se jugó en una calurosa siesta de domingo, ninguno de los dos equipos consiguió imprimirle ritmo al partido. El desarrollo fue lento, espeso y previsible. Nunca hubo sensación de vértigo ni de dominio sostenido. Más bien, daba la impresión de que el primero que encontrara un gol se quedaría con la victoria. Ese gol, sin embargo, jamás apareció.
Atlético había mostrado otra cara durante los primeros minutos. Presionó alto, recuperó rápido y cargó el área con varios futbolistas. En ese tramo inicial, Leandro Díaz estuvo cerca de abrir el marcador y el equipo transmitía la sensación de que podía imponer condiciones. Pero esa intensidad duró poco. Con el correr de los minutos, el equipo perdió presencia en el mediocampo y comenzó a retroceder.
Independiente Rivadavia tomó entonces el control desde la posesión. Sin generar demasiadas situaciones claras, manejó mejor la pelota y obligó al “Decano” a defender cerca de Luis Ingolotti. Allí apareció uno de los aspectos más positivos de la tarde: la actuación de la dupla central conformada por Clever Ferreira y Luciano Vallejo, que respondió con firmeza para sostener el cero.
La otra buena noticia estuvo sobre el lateral izquierdo. Ramiro Paunero debutó como titular en Primera División y respondió con personalidad. El juvenil ocupó el lugar que debía ser de Ignacio Galván, quien no pudo ser habilitado debido a la inhibición que pesa sobre Atlético y que impidió registrar a los futbolistas cuyos contratos debían ser reinscriptos, como ocurrió también con el refuerzo Julián Fernández. Lejos de sentir el peso del estreno, Paunero mostró personalidad para defender y criterio para proyectarse cuando tuvo espacios.
Su actuación confirma, además, una tendencia que comienza a consolidarse en este Atlético: la aparición de juveniles formados en el club. Vallejo, Leonel Vega y Lautaro Godoy ya se ganaron un lugar entre los titulares, mientras que en el complemento también hizo su debut Facundo Pimienta, que ingresó por Franco Nicola y dejó algunos destellos interesantes.
Otro que terminó siendo determinante fue Ingolotti. Aunque alternó buenas y malas en las salidas aéreas, respondió con solvencia cuando Independiente encontró espacios en el tramo final y evitó que la visita se llevara los tres puntos.
El empate fue despedido con algunos silbidos desde las tribunas. No tanto por el resultado como por la imagen futbolística que dejó el equipo. Atlético estuvo lejos de aquella versión intensa y agresiva que había mostrado frente a River y Talleres antes del receso. Faltó ritmo, creatividad y profundidad. Incluso Julio César Falcioni pareció conformarse con el punto en los minutos finales, cuando decidió reforzar el mediocampo con el ingreso de Kevin Ortiz en lugar de buscar una variante más ofensiva.
De todos modos, tampoco conviene minimizar el valor de esta igualdad. En un torneo donde cada punto pesa tanto en la tabla anual como en la de los promedios, empezar sumando siempre es mejor que hacerlo desde atrás. Atlético quedó en deuda desde lo futbolístico, pero mantuvo el orden, sostuvo el arco en cero y evitó que un mal debut golpeara la confianza de un plantel que todavía espera poder contar con todos sus refuerzos.
Ahora llegará una prueba distinta y sin demasiado margen para descansar. El jueves, desde las 21.15, visitará a Central Córdoba en Santiago del Estero. Allí tendrá la oportunidad de mostrar que este primer paso fue apenas el lógico costo de volver a ponerse en marcha y no el anticipo de un semestre cuesta arriba.