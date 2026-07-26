Atlético Tucumán igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia por el torneo Clausura

Final del partido
Atlético Tucumán 0 - Independiente Rivadavia 0
49' ST: cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Kevin Ortiz, se retira Lautaro Godoy.
41' ST: cambios en Independiente Rivadavia
Ingresan Alessandro Riep y Rodrigo Atencio, se retiran Matías Fernández y Luciano Gómez.
36' ST: cambios en Atlético Tucumán
Ingresan Facundo Pimienta y Ramiro Ruiz Rodríguez, se retiran Nicolás Laméndola y Franco Nicola.
35' ST: Ingolotti salva al "Decano"
El arquero de Atlético Tucumán le tapó un mano a mano a Juan Manuel Elordi.
30' ST: cambios en Independiente Rivadavia
Ingresan Luis Sequeira y Tomás Bottari, se retiran Iván Villalba y Fabrizio Sartori.
23' ST: cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Leonel Di Plácido, se retira Ramiro Paunero.
19' ST: cambio en Independiente Rivadavia
Ingresa Gonzalo Ríos, se retira Leonel Bucca.
10' ST: amonestado en Independiente Rivadavia
Iván Villalba vio la amarilla.
Comenzó la segunda mitad
Final del primer tiempo
En un partido parejo y con escasas situaciones de peligro, Atlético Tucumán iguala 0-0 frente a Independiente Rivadavia.
15' PT: estuvo cerca Independiente Rivadavia
De forma increíble se salvó el "Decano", tras una jugada entre Álex Arce y Matías Fernández que recorrió toda la línea pero nadie la pudo empujar.
Atlético Tucumán 0 - Independiente Rivadavia 0
Comenzó el partido
El "Decano" entra en calor
El deca se prepara para salir a la cancha #TorneoMercadoLibre #DaleDeca pic.twitter.com/O0hvmYGQ4o— Atlético Tucumán (@ATOficial) July 26, 2026
Estas serán las autoridades del encuentro:
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: César Ceballo
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Julio Fernandez
Así forma Independiente Rivadavia
Estos son los titulares para enfrentar a Atlético Tucumán desde las 15:00.— Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 26, 2026
¡HUEVO Y CORAZÓN LEPRA! pic.twitter.com/TAMJp35z0q
Así forma Atlético Tucumán
Esta es la formación de Atlético Tucumán para enfrentar a Independiente Rivadavia de Mendoza— Atlético Tucumán (@ATOficial) July 26, 2026
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Lo que tenés que saber
La espera llegó a su fin. Atlético Tucumán pone en marcha una nueva ilusión, en la fecha 1 del torneo Clausura. El "Decano" se reencontrará con su gente desde las 15, cuando enfrente al duro Independiente Rivadavia.