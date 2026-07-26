Deportes

Atlético Tucumán igualó sin goles frente a Independiente Rivadavia por el torneo Clausura

NO PUEDE. Nicola intenta superar la marca de Fernández. El Decano y la Lepra no logran romper el cero.
NO PUEDE. Nicola intenta superar la marca de Fernández. El "Decano" y la "Lepra" no logran romper el cero. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El "Decano" no pudo quebrar a la "Lepra" en su estreno en el segundo certamen del año.

Hace 2 Hs
16:53 hs

Final del partido

Atlético Tucumán 0 - Independiente Rivadavia 0

16:52 hs

49' ST: cambio en Atlético Tucumán

Ingresa Kevin Ortiz, se retira Lautaro Godoy.

16:45 hs

41' ST: cambios en Independiente Rivadavia

Ingresan Alessandro Riep y Rodrigo Atencio, se retiran Matías Fernández y Luciano Gómez.

16:40 hs

36' ST: cambios en Atlético Tucumán

Ingresan Facundo Pimienta y Ramiro Ruiz Rodríguez, se retiran Nicolás Laméndola y Franco Nicola.

16:40 hs

35' ST: Ingolotti salva al "Decano"

El arquero de Atlético Tucumán le tapó un mano a mano a Juan Manuel Elordi.

16:34 hs

30' ST: cambios en Independiente Rivadavia

Ingresan Luis Sequeira y Tomás Bottari, se retiran Iván Villalba y Fabrizio Sartori.

16:26 hs

23' ST: cambio en Atlético Tucumán

Ingresa Leonel Di Plácido, se retira Ramiro Paunero.

16:22 hs

19' ST: cambio en Independiente Rivadavia

Ingresa Gonzalo Ríos, se retira Leonel Bucca.

16:14 hs

10' ST: amonestado en Independiente Rivadavia

Iván Villalba vio la amarilla.

16:03 hs

Comenzó la segunda mitad

15:47 hs

Final del primer tiempo

En un partido parejo y con escasas situaciones de peligro, Atlético Tucumán iguala 0-0 frente a Independiente Rivadavia.

15:15 hs

15' PT: estuvo cerca Independiente Rivadavia

De forma increíble se salvó el "Decano", tras una jugada entre Álex Arce y Matías Fernández que recorrió toda la línea pero nadie la pudo empujar.

Atlético Tucumán 0 - Independiente Rivadavia 0

14:59 hs

Comenzó el partido

14:50 hs

El "Decano" entra en calor

14:44 hs

Estas serán las autoridades del encuentro:

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Julio Fernandez

14:43 hs

Así forma Independiente Rivadavia

14:42 hs

Así forma Atlético Tucumán

Lo que tenés que saber

La espera llegó a su fin. Atlético Tucumán pone en marcha una nueva ilusión, en la fecha 1 del torneo Clausura. El "Decano" se reencontrará con su gente desde las 15, cuando enfrente al duro Independiente Rivadavia.

Temas Club Atlético TucumánTorneo Clausura 2026
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