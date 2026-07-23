"Chapu" Nocioni rompió el silencio tras el Mundial 2026: criticó el odio en las redes y rechazó las acusaciones de racismo contra Argentina

"Felicité a España porque jugó muy bien y no tuvimos ninguna chance de ganarle, felicité a mi equipo por el torneo que hizo, y resulta que me tengo que comer una tremenda barrida de puteadas de gente que tiene sus problemas, me imagino, porque llegar a insultar por felicitar a tu equipo y a un rival es increíble", afirmó.