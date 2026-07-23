"Chapu" Nocioni rompió el silencio tras el Mundial 2026: criticó el odio en las redes y rechazó las acusaciones de racismo contra Argentina
El exintegrante de la Generación Dorada publicó un fuerte descargo luego de la final del Mundial 2026. Cuestionó el clima de violencia en las redes sociales, contó que recibió insultos por felicitar a España y negó que la Argentina sea un país racista.
Resumen para apurados
- El exbasquetbolista Andrés Nocioni criticó el odio en redes y rechazó las acusaciones de racismo contra Argentina tras recibir agresiones luego del Mundial 2026.
- El integrante de la Generación Dorada fue insultado por felicitar a España tras la final, y cuestionó la agresión promovida por usuarios, periodistas e influencers.
- El llamado del deportista busca apaciguar la creciente hostilidad digital, en medio de tensiones y una investigación disciplinaria de la FIFA por la final del torneo.
Andrés "Chapu" Nocioni realizó un contundente descargo tras la finalización del Mundial 2026. El exbasquetbolista de la Generación Dorada cuestionó el nivel de agresividad que se vive en las redes sociales, reveló que fue insultado por reconocer el mérito de España y rechazó las acusaciones de racismo que surgieron contra la Argentina durante el torneo.
A través de un mensaje público, Nocioni pidió bajar el nivel de confrontación y llamó a recuperar el respeto en el debate deportivo.
La crítica al clima de odio en las redes
El exalero apuntó contra el ambiente que, según su visión, se generó durante el Mundial por el accionar de usuarios, influencers y parte del periodismo.
"Después del Mundial, la conclusión que me quedó es que el odio que hemos generado con las redes, con los influencers, con los periodistas tratando de generar contenido y cosas que no entiendo el sentido, es tremendo. Así que es momento de parar la pelota", expresó.
"Â¿Argentina es racista? Dejen de hablar barbaridades"— Corta (@somoscorta) July 22, 2026
AndrÃ©s 'Chapu' Nocioni dijo que "el odio que hemos generado con las redes, los influencers y los periodistas es tremendo", afirmÃ³ que "es momento de parar la pelota" y resaltÃ³: "Me siento muy orgulloso de ser argentino". pic.twitter.com/zB2tvy5bC0
"Me insultaron por felicitar a España"
Nocioni contó que recibió una gran cantidad de agravios luego de felicitar tanto a la Selección por el torneo realizado como a España por la conquista del título.
"Felicité a España porque jugó muy bien y no tuvimos ninguna chance de ganarle, felicité a mi equipo por el torneo que hizo, y resulta que me tengo que comer una tremenda barrida de puteadas de gente que tiene sus problemas, me imagino, porque llegar a insultar por felicitar a tu equipo y a un rival es increíble", afirmó.
Su explicación sobre la rivalidad deportiva
El campeón olímpico en Atenas 2004 consideró que muchas veces el rechazo hacia determinados jugadores responde más a la competencia que a un sentimiento personal.
"Me parece que viene por una cuestión de que a veces odiamos a los jugadores que no tenemos en nuestros equipos, es totalmente lógico y normal", sostuvo.
Para ejemplificar esa idea recordó los históricos duelos de la Generación Dorada con España.
"¿Cómo yo no les iba a tener bronca a Pau Gasol, a Felipe Reyes, a Juan Carlos Navarro, a Sergi Llull si eran rivales míos? Claro, porque en realidad no estaban en mi equipo. Dame a un Pau Gasol en la Generación Dorada. ¿Cómo no lo íbamos a querer?", explicó.
El rechazo a las acusaciones de racismo
En el tramo final de su reflexión, Nocioni también respondió a las críticas que recibió la Argentina durante el Mundial por distintos episodios extrafutbolísticos y fue tajante al rechazar esas acusaciones.
"Hay que pisar la pelota porque encima ahora tengo que escuchar que Argentina es racista. Por favor, dejen de hablar barbaridades", concluyó.
Las declaraciones del exjugador llegan en medio de un clima de alta tensión generado tras la final del Mundial 2026, marcada por fuertes cruces en las redes sociales, la difusión de noticias falsas y la investigación disciplinaria que la FIFA inició por los incidentes ocurridos al término del encuentro entre Argentina y España.