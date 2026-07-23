El casino en el bolsillo y la amenaza a los jóvenes

El vicario general del Arzobispado de Tucumán, José Ignacio Abuín, sostuvo en LA GACETA que la ludopatía “ha comenzado a visibilizarse ahora”, aunque remarcó que sus efectos vienen creciendo desde hace tiempo y afectan especialmente a los sectores más jóvenes. “Es un tema que hay que abordar en conjunto porque acá tiene que estar el Estado, que también tiene que reglamentar. No saben el mal que le hace a la sociedad, en especial a los jóvenes”, afirmó. Sus palabras sintetizan con claridad la urgencia de una intervención que no admite más dilaciones ni complicidades por omisión. Frente a un problema que trasciende la esfera privada del hogar para convertirse en un severo dilema de salud pública, la respuesta institucional no puede ser tibia.