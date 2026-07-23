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El casino en el bolsillo y la amenaza a los jóvenes
Hace 4 Hs

La proliferación incesante de las plataformas de ciberapuestas y la ludopatía digital se han transformado en una de las mayores patologías sociales silenciosas de la Argentina contemporánea. Lo que antes exigía el desplazamiento físico hacia una sala de juego, hoy opera de manera permanente a través de la pantalla de cualquier teléfono celular. Esta accesibilidad irrestricta, estimulada por una agresiva publicidad digital e influenciadores masivos, ha normalizado el hábito de apostar desde edades alarmantemente tempranas.

Lo que a simple vista se presenta como un entretenimiento inocuo entre pares oculta, en verdad, una trampa financiera y psicológica ideada para generar adicción. El testimonio del legislador Alfredo Toscano en el programa Panorama Tucumano acerca del sufrimiento que le acarreó la situación de su hijo, que cayó en este flagelo, puso nuevamente en el tapete un tema candente.

Las cifras oficiales y los diagnósticos de consultoras e instituciones de salud pública confirman la magnitud del fenómeno. Estudios recientes a nivel nacional revelan que más del 16% de los jóvenes argentinos reconoce participar de manera activa en apuestas en línea, mientras que relevamientos focalizados en adolescentes muestran que hasta ocho de cada 10 jóvenes han tenido contacto directo con alguna plataforma o conocen a un par inserto en la dinámica del juego virtual. El acceso masivo a billeteras virtuales desde los 13 años ha sido la puerta de entrada para una adicción que ya arroja consecuencias severas: alteraciones del sueño, deserción o caída del rendimiento escolar, cuadros agudos de ansiedad, endeudamiento prematuro y una profunda distorsión sobre el valor del esfuerzo y del dinero.

El vicario general del Arzobispado de Tucumán, José Ignacio Abuín, sostuvo en LA GACETA que la ludopatía “ha comenzado a visibilizarse ahora”, aunque remarcó que sus efectos vienen creciendo desde hace tiempo y afectan especialmente a los sectores más jóvenes. “Es un tema que hay que abordar en conjunto porque acá tiene que estar el Estado, que también tiene que reglamentar. No saben el mal que le hace a la sociedad, en especial a los jóvenes”, afirmó. Sus palabras sintetizan con claridad la urgencia de una intervención que no admite más dilaciones ni complicidades por omisión. Frente a un problema que trasciende la esfera privada del hogar para convertirse en un severo dilema de salud pública, la respuesta institucional no puede ser tibia.

Resulta urgente avanzar en normativas estrictas que impongan el bloqueo de plataformas ilegales, la verificación biométrica de edad para impedir el registro de menores, la regulación drástica de la pauta publicitaria en eventos deportivos y redes sociales, y la restricción operativa de billeteras virtuales vinculadas a sitios de apuestas. Sin embargo, el Estado no debe actuar únicamente desde el plano sancionatorio o regulatorio; es indispensable volcar recursos a la prevención primaria en los colegios secundarios y garantizar equipos de asistencia interdisciplinaria para las familias que ya padecen este flagelo. Ignorar la gravedad de la ludopatía infantil y juvenil equivale a hipotecar la salud mental y la capacidad de desarrollo integral de toda una generación.

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