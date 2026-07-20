Copa del Mundo

"Son un orgullo": qué dijeron los familiares de los jugadores tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

Padres, madres, parejas y hermanos de los futbolistas hablaron después de llegar a Ezeiza. El orgullo por el recorrido de la Selección se impuso al dolor por la caída frente a España.

La madre de Leandro Paredes valoró el esfuerzo realizado por los jugadores de la Selección.
La madre de Leandro Paredes valoró el esfuerzo realizado por los jugadores de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Familiares de la Selección Argentina expresaron su orgullo en Ezeiza tras perder la final del Mundial 2026 contra España, valorando el enorme esfuerzo realizado por el plantel.
  • Los allegados describieron la tristeza y el desgaste físico del equipo al regresar al país, pero destacaron el afectuoso recibimiento de la gente y la vigencia del ciclo Scaloni.
  • A pesar de la caída, el desempeño de la Selección consolida un fuerte vínculo con los hinchas y deja un legado de admiración que trasciende el resultado del partido decisivo.
Resumen generado con IA

El dolor por la derrota ante España en la final del Mundial 2026 todavía era evidente en los rostros de los familiares de la Selección. Sin embargo, al llegar a Ezeiza hubo una palabra que se repitió una y otra vez en cada testimonio: orgullo. Padres, madres, hermanos y parejas de los futbolistas coincidieron en destacar el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni, más allá de no haber podido conseguir el bicampeonato.

Una de las primeras en hablar fue la madre de Leandro Paredes, quien contó cómo vivió su hijo las horas posteriores a la final. "Estaba triste, pero contento por lo que lograron. Tenía una pequeña lesión, pero está bien. Sabía lo que significa para mi hijo la Selección y sabía que se iba a reponer para esto", expresó.

En la misma línea, Camila Galante, esposa del mediocampista, reconoció el duro golpe anímico que sufrió el campeón del mundo.

"Estaba muy triste, emocionado. Incluso entrenaron. No sé cómo sigue", comentó.

Silvana, la madre de Lisandro Martínez, también reflejó el desgaste físico y emocional que dejó la Copa del Mundo.

"Ya no daban más. Estaba muy dolido. Todos lloran de la emoción, de lo que significa llegar hasta acá", afirmó. Además, destacó el recibimiento que tuvieron en el país: "Espectacular el recibimiento, los argentinos somos muy futboleros".

El padre de Marcos Senesi apeló a la esencia competitiva del deporte para explicar la tristeza del plantel.

"Representaron extremadamente bien la bandera argentina. No se pudo lograr, a veces se gana y se pierde. Los jugadores están amargados porque querían ganar. Si jugaste a la pelota en el barrio también querías ganar", sostuvo. Antes de despedirse, agradeció el respaldo popular: "Les agradezco muchísimo el acompañamiento".

Ludmila, pareja de Nicolás González, aseguró sentirse "emocionada y agradecida por todo lo que hicieron" y agregó: "Increíble el cariño de la gente. Merecíamos ganar".

Uno de los momentos más distendidos lo protagonizó el hermano de Nicolás Tagliafico, quien, al ser consultado por la actuación de Lamine Yamal, respondió entre risas: "¿Lamine jugó?". Luego contó que el defensor "estaba re caliente" y describió el estado general del grupo como "triste, dolido pero orgulloso".

La esposa de Emiliano "Dibu" Martínez también resumió el sentimiento del arquero: "Muy orgullosa. Él está feliz por lo que hizo, pero bueno, no se dio".

Por su parte, Pablo Paz, padre de Nicolás Paz, realizó un análisis futbolístico de la final y reconoció la superioridad del rival.

"España fue mejor, hizo un mejor partido, nosotros hicimos el partido que tocaba", afirmó. Sin embargo, no dudó al valorar el ciclo de Lionel Scaloni: "A mi entender fue la mejor selección de la historia".

También habló el padre de Giovani Lo Celso, quien destacó la repercusión que tuvo la campaña del seleccionado.

"Mucha gente que hacía treinta años no me comunicaba me mandó mensajes. Hablé con gente que estaba acá, fue todo increíble", contó.

Finalmente, la hermana de Walter Samuel fue consultada por la continuidad del cuerpo técnico y evitó dar definiciones.

"No sabemos nada. Que hagan lo que sientan y que sea lo mejor para todos, son un orgullo", respondió.

Aunque la derrota dejó una profunda desilusión, el mensaje de quienes convivieron de cerca con los futbolistas fue unánime: el recorrido de la Selección Argentina volvió a generar admiración y dejó una huella que trasciende el resultado de una final.

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