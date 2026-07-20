"Son un orgullo": qué dijeron los familiares de los jugadores tras la derrota de Argentina en la final del Mundial

El dolor por la derrota ante España en la final del Mundial 2026 todavía era evidente en los rostros de los familiares de la Selección. Sin embargo, al llegar a Ezeiza hubo una palabra que se repitió una y otra vez en cada testimonio: orgullo. Padres, madres, hermanos y parejas de los futbolistas coincidieron en destacar el camino recorrido por el equipo de Lionel Scaloni, más allá de no haber podido conseguir el bicampeonato.