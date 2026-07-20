La Conmebol volvió a impulsar un Mundial de 64 selecciones y lanzó un mensaje por el centenario de 2030

Mientras el máximo organismo del fútbol define el futuro del formato, la Conmebol mantiene firme su postura. Para Domínguez, el Mundial del centenario merece una celebración distinta y la ampliación a 64 selecciones aparece como la mejor manera de darle una dimensión inédita a una edición que ya será histórica por su organización y por el simbolismo de regresar, al menos en su inicio, al lugar donde todo comenzó.