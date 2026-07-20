La Conmebol volvió a impulsar un Mundial de 64 selecciones y lanzó un mensaje por el centenario de 2030

Resumen para apurados
- Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, propuso expandir el Mundial 2030 a 64 selecciones para otorgar mayor protagonismo a Sudamérica durante el centenario del torneo.
- El formato actual de 48 equipos prevé que Uruguay, Argentina y Paraguay alberguen solo los partidos iniciales, mientras que el resto se jugará en Europa y África.
- De aprobarse por la FIFA, la propuesta permitiría que los países sudamericanos reciban grupos completos, transformando la organización de esta histórica edición centenaria.
Con el Mundial 2026 recién terminado, la Conmebol ya comenzó a mirar hacia la próxima Copa del Mundo. Alejandro Domínguez, presidente del organismo, volvió a defender la ampliación del torneo a 64 selecciones y aseguró que el centenario de 2030 representa una oportunidad histórica para que Sudamérica tenga un papel más importante en la organización.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el dirigente recordó que la próxima edición marcará los 100 años del primer Mundial, disputado en Uruguay en 1930.
"¡El próximo se juega en casa!", escribió Domínguez, en referencia a que Uruguay, Argentina y Paraguay serán los escenarios de los partidos inaugurales del torneo, antes de que la competencia continúe en Europa y África.
Uno de los principales ejes de su mensaje fue la propuesta de ampliar el Mundial de 48 a 64 selecciones. Para el presidente de la Conmebol, el centenario de la Copa del Mundo amerita una edición especial que reúna a una mayor cantidad de países.
"Es una gran oportunidad para el fútbol", sostuvo al defender una iniciativa que todavía deberá ser analizada por la FIFA.
Actualmente, el formato aprobado contempla que Uruguay, Argentina y Paraguay reciban únicamente un partido inaugural cada uno, mientras que el resto del campeonato se disputará en España, Portugal y Marruecos.
Sin embargo, Domínguez considera que un torneo con 64 seleccionados abriría la posibilidad de que Sudamérica albergue mucho más que esos tres encuentros inaugurales. En ese escenario, los países sudamericanos podrían recibir todos los partidos de un grupo completo, aumentando su participación en una edición que conmemorará el nacimiento de la Copa del Mundo.
El Mundial 2030 será el primero de la historia organizado en seis países y tres continentes. Uruguay, Argentina y Paraguay abrirán la competencia, mientras que España, Portugal y Marruecos serán las sedes principales del resto del certamen.
La FIFA ya confirmó que la final se disputará el 21 de julio de 2030, aunque todavía no oficializó el estadio que albergará el encuentro decisivo. Entre las principales alternativas aparecen tres escenarios emblemáticos: el Santiago Bernabéu, en Madrid; el Camp Nou, en Barcelona; y el Gran Estadio Hassan II, en Casablanca.
Mientras el máximo organismo del fútbol define el futuro del formato, la Conmebol mantiene firme su postura. Para Domínguez, el Mundial del centenario merece una celebración distinta y la ampliación a 64 selecciones aparece como la mejor manera de darle una dimensión inédita a una edición que ya será histórica por su organización y por el simbolismo de regresar, al menos en su inicio, al lugar donde todo comenzó.