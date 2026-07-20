Caos en Río de Janeiro tras la final del Mundial: argentinos y brasileños se enfrentaron a golpes

Luego de la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, se registraron violentos incidentes entre hinchas argentinos y brasileños en distintos puntos de Brasil. Los enfrentamientos ocurrieron principalmente en Copacabana, en Río de Janeiro, y en Búzios, donde miles de personas se habían reunido para seguir el partido en bares, kioscos y pantallas gigantes.