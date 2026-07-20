La imagen que conmovió al Mundial: el abrazo entre Messi y Lamine Yamal tras la final

Resumen para apurados
- Lamine Yamal consoló con un abrazo a Lionel Messi tras consagrarse España campeón frente a Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
- El juvenil de 19 años interrumpió su festejo para saludar al capitán argentino. El gesto evoca una icónica foto de hace dos décadas donde Messi sostenía a un bebé Yamal.
- Este histórico abrazo simboliza el traspaso generacional del fútbol y sella el respeto mutuo entre dos figuras vinculadas por el Barcelona, trascendiendo el resultado.
La final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más simbólicas del fútbol actual. Apenas terminó el partido que consagró a España como campeón del mundo, Lamine Yamal interrumpió por unos instantes los festejos para acercarse a Lionel Messi, quien permanecía sentado sobre el césped, abatido por la derrota de la Selección Argentina.
El joven español, que cumplió 19 años durante el torneo y fue una de las grandes figuras de la Copa del Mundo, caminó hasta donde estaba el capitán argentino para saludarlo. Messi, visiblemente golpeado por el resultado, se puso de pie y respondió al gesto con un cálido abrazo.
La escena, cargada de simbolismo, pareció cerrar un círculo que comenzó hace casi dos décadas, cuando una fotografía dio la vuelta al mundo: la de un joven Messi sosteniendo en brazos a un bebé Lamine Yamal durante una campaña solidaria de Unicef organizada por Barcelona. Aquella imagen, que durante años pasó inadvertida, se volvió viral cuando el extremo español irrumpió como una de las grandes promesas del fútbol mundial.
Esta vez, el destino volvió a reunirlos, aunque en circunstancias muy distintas. Uno celebraba el mayor logro de su carrera; el otro asimilaba el dolor de haber quedado a un paso del bicampeonato del mundo.
🇪🇸🇦🇷 Lamine Yamal a réconforté Lionel Messi au coup de sifflet final.pic.twitter.com/dPNtEnm5pH https://t.co/qmYXLuxPQS— AlertesInfos (@AlertesInfos) July 19, 2026
Aunque Yamal siempre confesó que su máximo ídolo fue Neymar por la forma de jugar, nunca ocultó la admiración que siente por Messi. En más de una oportunidad lo definió como "el mejor futbolista de la historia" y reconoció la influencia que tuvo sobre su generación.
El respeto también fue mutuo. En la previa de la final, Messi había elogiado al juvenil de Barcelona al destacar su extraordinario presente. "Es uno de los mejores del mundo y le deseo la mejor de las suertes porque su bien será el bien de Barcelona", había afirmado el capitán argentino.
El abrazo entre ambos, captado por las cámaras apenas finalizó la final en el MetLife Stadium, quedó como una de las postales más emotivas del Mundial: el reconocimiento entre dos generaciones unidas por el mismo club, una vieja fotografía y un respeto que trascendió el resultado.