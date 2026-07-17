¡Grandes invitados! Quiénes se sentarán en la mesa de Mirtha Legrand este sábado

Mirtha Legrand celebró con emoción el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto y reveló que, apenas terminó el partido, llamó a Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. La conductora también habló de los memes que la tuvieron como protagonista durante el campeonato y aseguró que los disfruta. “Me hacen gracia, me divierten”, dijo.