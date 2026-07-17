¡Grandes invitados! Quiénes se sentarán en la mesa de Mirtha Legrand este sábado
La diva de la televisión volverá este sábado a su horario habitual con una nueva edición de "La Noche de Mirtha". La mesa reunirá a figuras del espectáculo y del periodismo que compartirán sus proyectos y experiencias más recientes.
Resumen para apurados
- Este sábado a las 21:30, Mirtha Legrand recibirá en El Trece a Flavio Mendoza, Belén Ludueña, Pichu Straneo y Ximena Capristo para debatir sobre actualidad y espectáculos.
- Los invitados presentarán sus últimos proyectos: Mendoza lanzará su nuevo show, Ludueña hablará de su reciente maternidad y Straneo detallará su labor en teatro y streaming.
- Con esta propuesta, el histórico ciclo busca consolidar su liderazgo de audiencia en el horario central del fin de semana mediante una combinación de espectáculos y actualidad.
Mirtha Legrand busca seguir conquistando al público y preparó una “mesaza” muy especial para este fin de semana. Fiel a su estilo, la diva recibirá a destacadas figuras del espectáculo y el periodismo, en una velada que promete confesiones, actualidad y momentos de entretenimiento.
A partir de las 21.30, la conductora recibirá al coreógrafo y director Flavio Mendoza, quien aprovechará la invitación para presentar La Cúpula Arena, su nuevo espectáculo.
Otra de las invitadas será María Belén Ludueña, periodista, conductora y abogada, quien atraviesa un momento muy especial en el plano personal tras convertirse recientemente en madre con la llegada de Vito, fruto de su relación con Jorge Macri.
El humorista "Pichu" Straneo también formará parte de la tradicional mesa de Mirtha. Actualmente integra el elenco de Anastasia, el musical y además participa de un programa en Olga junto a Yayo Guridi, consolidando su presente tanto en el teatro como en el streaming.
La cuarta invitada será Ximena Capristo, quien compartirá su experiencia como integrante del panel de Sálvese quien pueda (América), el programa conducido por Yanina Latorre.
Mirtha Legrand reveló que llamó a la mamá de Messi tras el triunfo de Argentina y se rió de los memes
Mirtha Legrand celebró con emoción el triunfo de la Selección argentina frente a Egipto y reveló que, apenas terminó el partido, llamó a Celia, la mamá de Lionel Messi, para felicitarla. La conductora también habló de los memes que la tuvieron como protagonista durante el campeonato y aseguró que los disfruta. “Me hacen gracia, me divierten”, dijo.
“Lloré de emoción”, confesó la diva al recordar el desenlace del encuentro, durante una entrevista con TN. Además, contó que se comunicó con la madre del capitán argentino. “Hablé con la mamá de Messi, también la llamé. Estaba llorando ella también de emoción”, relató.
Sobre esa conversación, Legrand explicó que fue breve, pero muy afectuosa. “Me decía: ‘Te amo, Mirtha, te amo’. Son esas llamadas rápidas de cariño. Estaba muy contenta, por supuesto. Fue un final soñado, maravilloso. En la vida vi una cosa igual”, recordó.
La conductora aseguró que vivió el partido con muchísima intensidad y admitió que sufrió especialmente durante el penal ejecutado por Messi. “Sufrí muchísimo. Yo creo que él también sufrió. Al final lloré de emoción. Me doy cuenta de que él es un genio, nació para eso”, expresó.
También destacó el rendimiento colectivo del equipo argentino. “Uno elogia mucho a Messi porque es el factor de todo, pero la verdad es que jugaron una maravilla. Los 10 minutos finales fueron fabulosos. Son espectaculares”, sostuvo.
Consultada por los memes y los videos creados con inteligencia artificial que circularon en las redes sociales durante el torneo, Legrand respondió con humor. “No los vi a todos, pero sí algunos. Me hace gracia todo lo que ha generado este campeonato”, comentó entre risas.
Para la conductora, el éxito de la Selección dejó un efecto que trasciende lo deportivo. “A lo mejor es un disparate lo que voy a decir, pero yo creo que nos ha unido bastante a los argentinos”, reflexionó.
Durante la entrevista también reveló que mantiene contacto frecuente con Celia Messi, aunque nunca pudo conversar personalmente con Lionel. “Con Celia hablo bastante seguido. A él lo invitamos siempre al programa, pero no quiere. Me parece que es bastante tímido para la televisión. Me daría un placer enorme que viniera”, señaló.
Con el fenómeno de “la faraona” instalado en las redes sociales, Legrand bromeó con que ahora insistirá aún más para conseguir la visita del campeón del mundo a su histórica mesa.
Mientras tanto, celebró el clima que se vivió en todo el país tras la victoria de la Selección. “Los argentinos hemos vivido un momento maravilloso, inolvidable. Ver a toda esa gente emocionada me gusta muchísimo”, concluyó.