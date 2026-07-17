Argentina juega la final: qué dicen los cardiólogos sobre el impacto del estrés en el corazón

Resumen para apurados
- Ante la final del Mundial 2026 con Argentina, cardiólogos de Tucumán advierten sobre el riesgo de sufrir eventos cardiovasculares debido al fuerte estrés emocional del partido.
- El estrés agudo libera adrenalina y altera el ritmo cardíaco, lo que puede revelar patologías silenciosas como hipertensión o colesterol alto en personas sin diagnóstico previo.
- Recomiendan mantener hábitos saludables, tomar la medicación y consultar al médico ante síntomas graves, priorizando la salud por sobre cualquier resultado deportivo.
Hay un corazón que late con fuerza este domingo: el de millones de argentinos frente al televisor. Con la selección argentinaotra vez en una final, dos cardiólogos tucumanos coinciden en que los vaivenes emocionales de un partido decisivo pueden ser el disparador de un evento cardiovascular, sobre todo en quienes todavía no saben que están en riesgo.
Un riesgo que se pasa por alto
No es el cardiópata diagnosticado el que más preocupa a los especialistas. Es el otro: el hipertenso que nunca se hizo un control, el fumador crónico o quien convive con el colesterol alto sin saberlo. Para el Dr. Luis Aguinaga, cardiólogo y director del Centro Integral de Arritmias Tucumán (CIAT), ahí está el verdadero riesgo de esta final: “quien tiene hipertensión, diabetes, colesterol elevado, fuma o presenta enfermedad coronaria no diagnosticada puede debutar durante una situación de gran estrés emocional".
El especialista lo ve repetirse Mundial tras Mundial en el consultorio. La emoción intensa, dice, “puede desenmascarar una enfermedad que hasta ese momento estaba silente”. El partido no crea el problema, pero sí puede destaparlo.
El Dr. Camilo Edgardo Isa, cardiólogo especialista en imágenes cardiovasculares y encargado del área de Cardiología de ICONO (Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte) también observa un aumento de consultas durante el Mundial. Muchos pacientes llegan con “mareos, dolor de pecho, cefaleas y palpitaciones”.
Una tormenta de emociones en 90 minutos
Todo partido decisivo desata un caos emocional. "El estrés agudo, como el que provoca una final del Mundial, genera una descarga brusca de adrenalina y noradrenalina que aumenta la frecuencia cardíaca", explica Aguinaga. En una persona sana, esta oscilación suele tolerarse bien, pero en una persona con enfermedad cardiovascular puede ser un desencadenante a cuadros más graves.
Isa detalla la diferencia con el estrés crónico, el cual se caracteriza por "provoca elevaciones sostenidas del cortisol, lo que favorece el desarrollo de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, disfunción endotelial y, con el tiempo, a infartos de miocardio y ACV".
No todos los corazones cargan el mismo riesgo esa tarde. Quien ya sufrió un infarto o convive con arritmias entra a la final con "un compromiso arterial alto" y requiere mayor cuidado: no suspender la medicación, controlar la presión, evitar excesos de alcohol y comidas abundantes, y dormir bien la noche previa.
Asado, alcohol y la previa: qué cuidar antes del partido
Ambos especialistas coinciden en que el asado no debería significar un problema. El inconveniente se da en la acumulación. “En situaciones de alta carga emocional se recomienda contemplar y hacer consciente los hábitos de alimentación”, indicó Isa. Aguinaga fue en el mismo sentido: "comidas muy abundantes, exceso de sal, alcohol, tabaco, bebidas energizantes y la falta de hidratación" aumentan la presión arterial y bajo emociones extremas pueden desencadenar eventos cardiovasculares.
En una casa con adultos mayores o con antecedentes, la familia juega un rol fundamental. “Si la persona deja de hablar repentinamente, se pone muy pálida, transpira en exceso, manifiesta dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos, pérdida de conocimiento o confusión” los acompañantes deben insistir en asistencia médica.
La receta para este domingo
Ambos especialistas llegan al mismo lugar, se puede alentar con el corazón, pero sin olvidar sus cuidados. Isa lo resume en una fórmula simple: “descansar bien la noche previa, tomar la medicación indicada en tiempo y forma y mantener una buena alimentación saludable e hidratación. Así se podrá alentar a nuestra Selección Argentina con el corazón, sin correr riesgos".
Aguinaga cierra con la frase que resume todo lo demás: “ningún resultado deportivo vale más que su vida. Si aparece un dolor de pecho intenso, falta de aire o un malestar importante, debe consultar de inmediato y no esperar a que termine el partido".