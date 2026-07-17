SociedadActualidad

Tucumán vive un nuevo fin de semana con propuestas para todos los gustos

Del 17 al 19 de julio, la provincia ofrecerá una agenda que combina gastronomía, cultura, naturaleza, espectáculos y actividades para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

Ferias, festivales, experiencias gastronómicas, recorridos guiados, actividades al aire libre, espectáculos y propuestas para toda la familia invitan a recorrer la provincia y descubrir todo lo que Tucumán tiene para ofrecer en esta temporada.
Ferias, festivales, experiencias gastronómicas, recorridos guiados, actividades al aire libre, espectáculos y propuestas para toda la familia invitan a recorrer la provincia y descubrir todo lo que Tucumán tiene para ofrecer en esta temporada.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán ofrece una amplia agenda de actividades turísticas y culturales del 17 al 19 de julio en toda la provincia para atraer visitantes durante las vacaciones de invierno.
  • La propuesta incluye ferias, gastronomía y paseos en varios municipios tucumanos, consolidando el receso de invierno como motor clave del turismo provincial.
  • Se espera que esta variada oferta consolide a Tucumán como un destino líder del Norte Grande, impulsando el desarrollo comercial y la proyección del turismo a nivel nacional.
Resumen generado con IA

Las vacaciones de invierno continúan con una nutrida programación en los distintos destinos tucumanos. Ferias, festivales, experiencias gastronómicas, recorridos guiados, actividades al aire libre, espectáculos y propuestas para toda la familia invitan a recorrer la provincia y descubrir todo lo que Tucumán tiene para ofrecer en esta temporada.

Qué hacer este viernes 17 en Tucumán

Fantasía en Concierto | Banda del Río Salí | 16:00 a 18:00 h | Teatro Alfredo Guzmán

Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril

Ecopunto | Concepción | 17:00 h | Plaza Yrigoyen

Cine para la Familia | San Javier | 15:00 h | Complejo Polideportivo

Circuito Histórico a Pie | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Congreso y Crisóstomo Álvarez

Circuito Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50

Obra "Recordar" | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Salida desde Laprida 50

NORTHON – El Viaje | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Cristina Bozñak – La vuelta del amor | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Teatro Infantil | San Pedro de Colalao | 17:00 h

Gran Feria de Artesanos | Santa Ana | 17:00 h | Playón de la Terminal

Cerámica del Valle | Tafí del Valle | Desde las 10:00 h

Monjes Benedictinos – El Cadillal | Tafí Viejo | 9:00 h | Salida desde el Ente Tucumán Turismo (SMT)

Lemon Geek | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal

Circo Circense | Trancas | 17:00 h | Plaza San Martín

Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor

Laboratorio de las Yungas | Yerba Buena | 16:00 h | Jardín Botánico Horco Molle

Qué hacer este sábado 18 de Julio, en Tucumán

Cine de Invierno | Bella Vista | 18:30 h | Casa de la Cultura

Trekking APN | Concepción | Parque Nacional Aconquija – Samay Cochuna

Fiesta Provincial del Ponchi | Colalao del Valle | 20:30 h | Club Deportivo Santa Rita

Sábado Cultural | El Mollar | 15:00 a 18:00 h | Plaza Principal

Paseo en Lancha | El Mollar | 10:00 h | Dique La Angostura

Pedaleada "De la Ciudad al Campo" | El Timbó | 9:00 h | Salida desde Meta Bici (SMT)

Elevación de la Virgen | Famaillá | 9:00 a 17:00 h | Galería de la Veneración

5° Festival del Andariego | Leales (Los Puestos)

Trekking Cruz de Yampa | Raco | 8:00 h | Casa de la Cultura

Huellas de Atahualpa | Raco | 15:00 h | Casa de la Cultura

Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50

Festival de Folklore | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Plaza Independencia

The Worms – Tributo a Pink Floyd – P.U.L.S.E. | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Teatro para Adultos | San Pedro de Colalao | 20:00 h | Teatro del Pueblo

46° Fiesta Nacional de la Feria | Simoca | 12:00 h | Predio Mercedes Sosa

Feria de Simoca | Simoca | 8:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa

Cocina en Vivo | Tafí del Valle | 12:30 h | Peatonal Los Faroles

Cine Tucumano | Tafí del Valle | 17:00 h | Salón Marino

Caminata Viaducto – El Saladillo | Tafí Viejo | 8:30 h | Salida desde el Ente Tucumán Turismo

City Tour | Tafí Viejo | 16:00 h

Fest Cayor Medieval | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal

Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle

Bici Tour | Yerba Buena | 15:00 h | Oficina de Informes

City Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h

Qué hacer este domingo 19 de julio, en Tucumán


Banda Municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Comercial Vieja Estación

Trekking El Chorro | Alberdi | 7:00 h | Dirección de Turismo

El Cadillal se Viste de Interior | El Cadillal | 12:00 h | Anfiteatro Los Tucu Tucu

Feria de Artesanos y Emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes

Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático

Fiesta de la Amistad | Famaillá | 17:00 h | Parque Temático Histórico

5° Ciclo de Música al Atardecer | San Javier | 16:30 h | Cristo Bendicente

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50

Experiencia Congresales | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Peatonal Congreso

Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Complejo Ledesma

Cine en el Teatro | San Pedro de Colalao | 17:00 y 19:30 h | Teatro del Pueblo

Caminata Guiada | Tafí del Valle | 10:00 h | Miradores

Proyección de Partido | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal

Partido Final | Tapia | 15:00 h | Tinglado Comunal

Viernes y sábado

Fantasía en Concierto | Banda del Río Salí | 16:00 a 18:00 h | Teatro Alfredo Guzmán

Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril

Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50

Peña | San Miguel de Tucumán | Desde las 22:00 h | Lo de la Paliza

Ballet Estable de Tucumán | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín

Festival del Aprendizaje | Tafí Viejo | 21:00 h | Casa de la Cultura

Sábado y domingo

Paseo de Artesanos | Aguilares | Desde las 16:00 h | Plaza 25 de Mayo

Show de Magia y Diversión | Alberdi | 15:00 h | Plaza 9 de Julio

Feria Holística | Alberdi | 15:00 h | Ex Predio del Ferrocarril

Tercera Feria Regional del Trueque y Emprendedores | Amaicha del Valle | Desde las 12:00 h | Plaza San Martín

XII Concurso Departamental de Caballos Peruanos de Paso | Monteros | Desde las 8:00 h | Gimnasio Municipal

Open Internacional de Patinaje Artístico | San Miguel de Tucumán | Club Floresta

Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellanada

Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Emprendedores | Tafí del Valle | 10:30 h | Plaza Miguel Estévez

Todo el fin de semana

Colonia de Vacaciones de Invierno | Aguilares | 9:00 a 12:00 h | Natatorio José Meolans

Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h | Predio Lagoferiantes

Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | 11:00 a 19:00 h

Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Martes a sábados y feriados: 09:00 a 12:00 h | Domingos y lunes: 09:00 a 14:00 h

Feria de Artesanos | El Mollar | 10:00 a 18:00 h | Plaza Principal

Visitas Guiadas Ruinas de San José | Lules | 8:00 a 13:00 h

Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 19:00 h

Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 y 20:30 h | Casa Histórica

Sala de Arte Contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 h y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural

Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA | Monteros | Gimnasio Municipal

Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h

Espectáculo de Mapping "Cristo Resplandeciente" | San Javier | 19:30 y 20:00 h

Mapping "La Aparición Divina" | San Pedro de Colalao | 19:30 y 20:00 h

Paseo Artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez

Festival Julitos y Julietas | Yerba Buena | 15:00 a 22:00 h | Predio Las Cañas



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