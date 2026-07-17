Tucumán vive un nuevo fin de semana con propuestas para todos los gustos

Resumen para apurados
- Tucumán ofrece una amplia agenda de actividades turísticas y culturales del 17 al 19 de julio en toda la provincia para atraer visitantes durante las vacaciones de invierno.
- La propuesta incluye ferias, gastronomía y paseos en varios municipios tucumanos, consolidando el receso de invierno como motor clave del turismo provincial.
- Se espera que esta variada oferta consolide a Tucumán como un destino líder del Norte Grande, impulsando el desarrollo comercial y la proyección del turismo a nivel nacional.
Las vacaciones de invierno continúan con una nutrida programación en los distintos destinos tucumanos. Ferias, festivales, experiencias gastronómicas, recorridos guiados, actividades al aire libre, espectáculos y propuestas para toda la familia invitan a recorrer la provincia y descubrir todo lo que Tucumán tiene para ofrecer en esta temporada.
Qué hacer este viernes 17 en Tucumán
Fantasía en Concierto | Banda del Río Salí | 16:00 a 18:00 h | Teatro Alfredo Guzmán
Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril
Ecopunto | Concepción | 17:00 h | Plaza Yrigoyen
Cine para la Familia | San Javier | 15:00 h | Complejo Polideportivo
Circuito Histórico a Pie | San Miguel de Tucumán | 10:00 h | Congreso y Crisóstomo Álvarez
Circuito Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 16:00 h | Laprida 50
Obra "Recordar" | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Salida desde Laprida 50
NORTHON – El Viaje | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
Cristina Bozñak – La vuelta del amor | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
Teatro Infantil | San Pedro de Colalao | 17:00 h
Gran Feria de Artesanos | Santa Ana | 17:00 h | Playón de la Terminal
Cerámica del Valle | Tafí del Valle | Desde las 10:00 h
Monjes Benedictinos – El Cadillal | Tafí Viejo | 9:00 h | Salida desde el Ente Tucumán Turismo (SMT)
Lemon Geek | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal
Circo Circense | Trancas | 17:00 h | Plaza San Martín
Yoga | Yerba Buena | 19:00 h | Casa del Adulto Mayor
Laboratorio de las Yungas | Yerba Buena | 16:00 h | Jardín Botánico Horco Molle
Qué hacer este sábado 18 de Julio, en Tucumán
Cine de Invierno | Bella Vista | 18:30 h | Casa de la Cultura
Trekking APN | Concepción | Parque Nacional Aconquija – Samay Cochuna
Fiesta Provincial del Ponchi | Colalao del Valle | 20:30 h | Club Deportivo Santa Rita
Sábado Cultural | El Mollar | 15:00 a 18:00 h | Plaza Principal
Paseo en Lancha | El Mollar | 10:00 h | Dique La Angostura
Pedaleada "De la Ciudad al Campo" | El Timbó | 9:00 h | Salida desde Meta Bici (SMT)
Elevación de la Virgen | Famaillá | 9:00 a 17:00 h | Galería de la Veneración
5° Festival del Andariego | Leales (Los Puestos)
Trekking Cruz de Yampa | Raco | 8:00 h | Casa de la Cultura
Huellas de Atahualpa | Raco | 15:00 h | Casa de la Cultura
Circuito Histórico Cultural | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50
Festival de Folklore | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Plaza Independencia
The Worms – Tributo a Pink Floyd – P.U.L.S.E. | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
Teatro para Adultos | San Pedro de Colalao | 20:00 h | Teatro del Pueblo
46° Fiesta Nacional de la Feria | Simoca | 12:00 h | Predio Mercedes Sosa
Feria de Simoca | Simoca | 8:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
Cocina en Vivo | Tafí del Valle | 12:30 h | Peatonal Los Faroles
Cine Tucumano | Tafí del Valle | 17:00 h | Salón Marino
Caminata Viaducto – El Saladillo | Tafí Viejo | 8:30 h | Salida desde el Ente Tucumán Turismo
City Tour | Tafí Viejo | 16:00 h
Fest Cayor Medieval | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal
Yoga | Yerba Buena | 15:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
Bici Tour | Yerba Buena | 15:00 h | Oficina de Informes
City Tour | Yerba Buena | 15:00 a 17:00 h
Qué hacer este domingo 19 de julio, en Tucumán
Banda Municipal | Aguilares | 17:00 h | Paseo Comercial Vieja Estación
Trekking El Chorro | Alberdi | 7:00 h | Dirección de Turismo
El Cadillal se Viste de Interior | El Cadillal | 12:00 h | Anfiteatro Los Tucu Tucu
Feria de Artesanos y Emprendedores | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes
Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático
Fiesta de la Amistad | Famaillá | 17:00 h | Parque Temático Histórico
5° Ciclo de Música al Atardecer | San Javier | 16:30 h | Cristo Bendicente
Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 16:00 h | Laprida 50
Experiencia Congresales | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Peatonal Congreso
Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Complejo Ledesma
Cine en el Teatro | San Pedro de Colalao | 17:00 y 19:30 h | Teatro del Pueblo
Caminata Guiada | Tafí del Valle | 10:00 h | Miradores
Proyección de Partido | Tafí Viejo | 16:00 h | Mercado Municipal
Partido Final | Tapia | 15:00 h | Tinglado Comunal
Viernes y sábado
Fantasía en Concierto | Banda del Río Salí | 16:00 a 18:00 h | Teatro Alfredo Guzmán
Feria de Artesanos | Arcadia | 15:00 h | Predio Ex Ferrocarril
Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
Peña | San Miguel de Tucumán | Desde las 22:00 h | Lo de la Paliza
Ballet Estable de Tucumán | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
Festival del Aprendizaje | Tafí Viejo | 21:00 h | Casa de la Cultura
Sábado y domingo
Paseo de Artesanos | Aguilares | Desde las 16:00 h | Plaza 25 de Mayo
Show de Magia y Diversión | Alberdi | 15:00 h | Plaza 9 de Julio
Feria Holística | Alberdi | 15:00 h | Ex Predio del Ferrocarril
Tercera Feria Regional del Trueque y Emprendedores | Amaicha del Valle | Desde las 12:00 h | Plaza San Martín
XII Concurso Departamental de Caballos Peruanos de Paso | Monteros | Desde las 8:00 h | Gimnasio Municipal
Open Internacional de Patinaje Artístico | San Miguel de Tucumán | Club Floresta
Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque Avellaneda
Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque Avellanada
Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
Feria de Emprendedores | Tafí del Valle | 10:30 h | Plaza Miguel Estévez
Todo el fin de semana
Colonia de Vacaciones de Invierno | Aguilares | 9:00 a 12:00 h | Natatorio José Meolans
Lagoferiantes | El Cadillal | 12:00 a 20:00 h | Predio Lagoferiantes
Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | 11:00 a 19:00 h
Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Martes a sábados y feriados: 09:00 a 12:00 h | Domingos y lunes: 09:00 a 14:00 h
Feria de Artesanos | El Mollar | 10:00 a 18:00 h | Plaza Principal
Visitas Guiadas Ruinas de San José | Lules | 8:00 a 13:00 h
Casa Histórica de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 19:00 h
Luces y Sonidos de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 19:30 y 20:30 h | Casa Histórica
Sala de Arte Contemporáneo | Monteros | 10:00 a 12:00 h y 20:00 a 22:00 h | Mercado Cultural
Feria de Artesanías y Productos Regionales del NOA | Monteros | Gimnasio Municipal
Experiencia Quilmes | Quilmes | 11:00 y 14:00 h
Espectáculo de Mapping "Cristo Resplandeciente" | San Javier | 19:30 y 20:00 h
Mapping "La Aparición Divina" | San Pedro de Colalao | 19:30 y 20:00 h
Paseo Artesanal | Tafí del Valle | 10:30 a 19:00 h | Plaza Miguel Estévez
Festival Julitos y Julietas | Yerba Buena | 15:00 a 22:00 h | Predio Las Cañas