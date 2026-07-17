San Martín tuvo buenas intenciones, pero generó poco y empató con Deportivo Maipú

Con esa propuesta, a San Martín le alcanzaba para sentirse dominador ante el, hasta entonces, tímido 4-4-2 del local. En el “Botellero” se produjo el debut de Enzo Pérez, ex volante de River y de la Selección, quien recibió cientos de aplausos durante todo el partido. El subcampeón del mundo no logró gravitar, aunque mostró algunos destellos jugando unos metros por delante del mediocampista central hasta su salida, a los 69’.