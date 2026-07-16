La premonición de Messi hace 20 años que se volvió realidad: "Sería lindo un Argentina-España en la final del Mundial"

Para Messi será mucho más que un partido por el título. También será la concreción de una imagen que imaginó cuando todavía era un adolescente que recién empezaba a escribir su historia. Ahora, convertido en el capitán de la Selección y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, tendrá la oportunidad de cerrar el círculo levantando una nueva Copa del Mundo ante el país que lo vio convertirse en leyenda.