“Quiero que me busquen por mi nivel, no como una figura de marketing”: Vozinha habló de su futuro tras el Mundial

Después de convertirse en uno de los símbolos de la histórica participación de Cabo Verde, Vozinha afronta una nueva etapa. A los 40 años, no piensa todavía en el retiro y espera encontrar un club que confíe en sus condiciones. Colo Colo ya dio el primer paso y aparece como el destino más firme para un arquero que pretende demostrar que su historia mundialista todavía puede tener nuevos capítulos.