“Quiero que me busquen por mi nivel, no como una figura de marketing”: Vozinha habló de su futuro tras el Mundial

Resumen para apurados
- El arquero de Cabo Verde, Vozinha, busca club tras el Mundial 2026 para seguir su carrera por mérito deportivo y no por marketing, tras quedar libre del G.D. Chaves.
- A sus 40 años, el guardameta quedó libre del G.D. Chaves y recibió una propuesta formal de Colo Colo de Chile, además de despertar un supuesto interés por parte de Inter Miami.
- Su próximo paso definirá el cierre de su carrera y buscará inspirar a deportistas de Cabo Verde que enfrentan graves trabas económicas y burocráticas para llegar a la élite.
Vozinha fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Sus actuaciones con Cabo Verde le permitieron ganar reconocimiento internacional y colocaron su nombre en el radar de varios clubes. Ahora, con 40 años y el pase en su poder, el arquero pretende aprovechar ese impulso para extender su carrera profesional.
El guardameta se encuentra en libertad de acción después de finalizar su contrato con el G.D. Chaves, equipo de la Segunda División de Portugal. Aunque atraviesa la etapa final de su trayectoria, aseguró que todavía conserva la motivación necesaria para continuar compitiendo durante una o dos temporadas más.
“Estar aquí a los 40 años y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más. Dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar”, expresó el arquero.
Su destacada participación mundialista despertó el interés de distintos equipos. El que avanzó con mayor decisión fue Colo Colo, que en las últimas horas le acercó una propuesta formal para incorporarlo a su plantel. El conjunto chileno aparece, por el momento, como la posibilidad más concreta para el futuro del caboverdiano.
También surgieron versiones sobre un supuesto interés de Inter Miami, el equipo de Lionel Messi. Vozinha enfrentó al capitán argentino durante los dieciseisavos de final del Mundial y su rendimiento despertó elogios. Sin embargo, hasta ahora no existe una negociación formal con el club estadounidense.
Más allá de las propuestas y los rumores, el arquero estableció una condición para elegir su próximo destino. Después de la exposición conseguida durante la Copa del Mundo, no quiere ser contratado únicamente por su popularidad o por el impacto comercial que podría generar su llegada.
“Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing”, afirmó en declaraciones al canal CBS.
La historia de Vozinha también refleja las dificultades que atraviesan muchos deportistas de Cabo Verde para acceder al profesionalismo. El arquero recordó que su sueño comenzó durante la infancia, pero que las posibilidades de llegar a la élite eran reducidas por las limitaciones económicas y administrativas de su país.
“Creo que desde que nací y desde que era niño siempre tuve el sueño de ser jugador profesional. En nuestro país, las posibilidades de llegar a ser profesional en el deporte son mínimas. Ante todo, tienes que luchar por conseguir la visa; es lo primero de todo”, explicó.
Después de convertirse en uno de los símbolos de la histórica participación de Cabo Verde, Vozinha afronta una nueva etapa. A los 40 años, no piensa todavía en el retiro y espera encontrar un club que confíe en sus condiciones. Colo Colo ya dio el primer paso y aparece como el destino más firme para un arquero que pretende demostrar que su historia mundialista todavía puede tener nuevos capítulos.